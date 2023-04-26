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قبل نهايته في 18 مايو.. موسكو لا ترى أي تقدم لتمديد اتفاق الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 05:19 مساء
قبل نهايته في 18 مايو.. موسكو لا ترى أي تقدم لتمديد اتفاق الحبوب
سفينة شحن محملة بالحبوب الأوكرانية في البوسفور، 2 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
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قالت روسيا إنها لا ترى أي تقدم في رفع العقبات أمام صادراتها من الأسمدة، وهو شرط وضعته لتمديد اتفاق الحبوب الأوكراني الذي ينتهي في منتصف مايو.

وأوضح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، نقلته وكالة «فرانس برس»: «حتى الآن لا نرى أي تقدم».

وحدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، طريقا للمضي قدما يسمح بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي ساعد في تخفيف أزمة الغذاء العالمية الحادة التي أثرت على مئات الملايين من الناس في العالم. وتنتهي هذه الاتفاقية في 18 مايو.

وقالت الأمم المتحدة إن غوتيريس رسم في رسالته إلى الرئيس فلاديمير بوتين، الخطوط العريضة للطريقة المقترحة للمضي قدمًا لتحسين وتوسيع وتمديد الاتفاقية التي تسمح منذ يوليو الماضي بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب.

تمديد الشهرين يقترب من نهايته
ومدد الاتفاق في 19 مارس، لكن موسكو اقترحت 60 يوما بدلاً من التمديد الضمني المتفق عليه في البداية لمدة 120 يومًا، وأصرت على الامتثال للجزء الآخر من الاتفاقية (بين روسيا والأمم المتحدة) الذي يتعلق بصادراتها من الأسمدة.

وأكد السفير الروسي في جنيف «نقدر جهود الأمم المتحدة التي تحاول بذل أقصى جهودها (...)، لكننا حتى الآن لم نشهد سوى الوعود».

وقال إن «الأمم المتحدة تعترف بأن هناك قضايا يجب حلها. لا أعرف ما إذا كانت ستتمكن من تحقيق تقدم كاف في الإطار الزمني المحدد»، مشيرًا إلى أنه لا يعرف التفاصيل التي وردت في رسالة غوتيريس.

مطالب موسكو الخمسة
وهددت موسكو في منتصف أبريل بتعليق مبادرة الحبوب إذا لم تتم تلبية مطالبها الخمسة، بما في ذلك إعادة ربط مصرفها المتخصص بالزراعة روسيلخوزبنك بنظام سويفت المصرفي الدولي، واستئناف عمليات تسليم روسيا آلات زراعية وقطع غيار وإزالة معوقات تأمين السفن والوصول إلى الموانئ الأجنبية.

كذلك، دعت إلى إلغاء تجميد أصول شركات روسية مرتبطة بالقطاع الزراعي وموجودة في الخارج واستئناف تشغيل خط أنابيب تولياتي- أوديسا ، الذي يربط روسيا بأوكرانيا ويسمح بتسليم الأمونيا، وهو مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.

موقف روسي ثابت من ضرورة تحقيق الشروط
وقال غاتيلوف، إنه حتى الآن، لم يجر إحراز تقدم حقيقي في حل هذه المشاكل. وأضاف: «موقفنا من مستقبل تمديد المبادرة لم يتغير. نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في القضايا التي ذكرتها»، مؤكدا أن موسكو لم تتخذ قرارا بعد بشأن مستقبل اتفاق الحبوب.

وتابع: «لم نصل بعد وما زال لدينا وقت.. الأمم المتحدة تؤكد لنا مواصلة المباحثات مع الإدارة الأميركية والسلطات (الأوروبية) في بروكسل».

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