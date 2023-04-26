أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهرت تقارير تراجع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقفز خام «برنت» 30 سنتا أو 0.4% إلى 81.07 دولار للبرميل، وصعد خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 39 سنتا أو 0.5% إلى 77.46 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل، نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي الصادرة أمس الثلاثاء، وكان محللون يتوقعون انخفاض مخزونات الخام بنحو 1.5 مليون برميل فقط.

وقالت «رويترز» إن مخزونات «البنزين» تراجعت 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.7 مليون برميل، ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من الحكومة الأميركية اليوم.