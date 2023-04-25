لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني وانخفاض المخزونات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، وصار في سبيله لتحقيق مكاسب لليوم الثالث، بدعم من تفاؤل المستثمرين بأن السفر خلال فترة العطلة في الصين، سيعزز الطلب على الوقود وتوقعات انخفاض مخزونات الخام الأميركية.

وتشير حجوزات الرحلات الخارجية في الصين خلال عطلة يوم العمال المقبلة إلى التعافي المستمر في السفر إلى الدول الآسيوية، بحسب وكالة «روريتز».

ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأميركية بمقدار 1.7 مليون برميل في تقارير الإمدادات الأسبوعية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات إلى 82.83 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا ليسجل 78.91 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لكلا الخامين بما يزيد على 1% يوم الإثنين.

وقال المحلل لدى «سي.إم.سي ماركتس»، ليون لي، «عبر المستثمرون عن تفاؤلهم بأن السفر في الصين من أجل قضاء العطلات سيعزز الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم».

خفض طوعي بدءا من مايو

كما ساعدت عمليات خفض الإمدادات الطوعية وغير الطوعية في دعم صعود النفط، وظهر بعض الإشارات الملموسة على استئناف وشيك لصادرات النفط في شمال العراق بعد توقفها لمدة شهر.

ومن المقرر أن يبدأ أعضاء مجموعة أوبك+ المنتجة للنفط في خفض طوعي في مايو.

لكن المستثمرين لا يزالون قلقين من احتمال أن ترفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي ويضر بالطلب على الطاقة.

- استقرار أسعار النفط

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وبنك إنجلترا (المركزي) والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة في اجتماعات لجان السياسة النقدية لديهم خلال الأسبوع الأول من مايو المقبل.

ويترقب المستثمرون اليوم، بيانات صناعة النفط حول المخزونات الأميركية، فيما توقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز»، أن تُظهر البيانات تراجع مخزونات الخام الأميركية نحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل.

ومن المقرر أن تصدر بيانات الحكومة الأميركية حول مخزونات الخام يوم الأربعاء.