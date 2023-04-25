تنفليكس تعتزم استثمار 2,5 مليار دولار لإنتاج محتوى من كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم نتفليكس استثمار 2,5 مليار دولار لإنتاج محتوى من كوريا الجنوبية خلال السنوات الأربع المقبلة، على ما أعلن مدير المنصة تيد ساراندوس في بيان الثلاثاء عقب لقاء جمعه برئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في واشنطن.

وقال ساراندوس في البيان «يسرّ نتفليكس، أن تؤكّد أنها ستستثمر 2,5 مليار دولار لإنتاج مسلسلات وأفلام وبرامج في كوريا الجنوبية خلال السنوات الأربع المقبلة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنّ «خطة الاستثمار هذه تشكل ضعف المبلغ الإجمالي الذي استثمرته نتفليكس، في السوق الكورية منذ إطلاق المنصة في هذا البلد العام 2016».

وباتت الأعمال الكورية الجنوبية تحقق خلال السنوات الأخيرة نجاحاً متزايداً على المستوى العالمي.

750 مليون دولار لإنتاج محتوى كوري جنوبي

وتشير بيانات نتفليكس إلى أنّ أكثر من 60% من مستخدمي المنصة شاهدوا عام 2022، عملاً واحداً على الأقل من كوريا الجنوبية.

وسبق لنتفليكس التي استثمرت أكثر من 750 مليون دولار لإنتاج محتوى كوري جنوبي بين العامين 2015 و2021، أن أعلنت عزمها تعزيز إنتاج الأعمال الكورية الجنوبية، دون توفير تفاصيل إضافية.

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ورحّب الرئيس يون سوك يول الذي وصل إلى واشنطن الاثنين في زيارة رسمية لستة أيام، بما وصفه بالاجتماع «المهم جداً» مع ساراندوس، بحسب بيان تلقّته وكالة «فرانس برس» من مكتب الرئيس الكوري الجنوبي.