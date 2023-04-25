استقرار أسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بالتزامن مع فترة العطلات في الصين التي قد تعزز الطلب على الوقود، مقابل احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في دول أخرى مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وارتفع خام «برنت» 4 سنتات إلى 82.77 دولار للبرميل، بينما صعد خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي ستة سنتات إلى 78.82 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وزادت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1% أمس الإثنين وسط تفاؤل بأن معدلات السفر خلال العطلة في الصين ستزيد الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتشير الحجوزات للرحلات الخارجية خلال عطلة عيد العمال القادمة إلى التعافي المستمر في السفر إلى الدول الآسيوية، ومع ذلك، لا تزال الأرقام بعيدة عن مستويات ما قبل جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن احتمال قيام البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويضعف الطلب على الطاقة.