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إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 12:48 مساء
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، 26 يناير 2022. (أ ف ب)
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قالت إيطاليا، اليوم الإثنين، إنها تدفع من أجل التوصل إلى «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد الدولي، بشأن اتفاق قرض متعثر بقيمة 1.9 مليار دولار.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورج اليوم، إن اتفاق القرض سيكون مهم لإنقاذ اقتصاد تونس العليل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وتعهدت الحكومة التونسية بحزمة إصلاحات في مفاوضاتها مع صندوق النقد، لكن نقطة الخلاف تحوم حول خفض الدعم الحكومي أو إلغائه، وهو ما أعلن عن رفضه الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل صريح بسبب مخاوف من اضطرابات اجتماعية.

«وضع معقد للأسف»
من جهة أخرى، يدرس اجتماع المجلس الأوروبي توجيه مساعدات مالية لتونس بهدف منع الانهيار الاقتصادي، وما قد يسفر عنه من زيادات أكبر في تدفقات المهاجرين التي بلغت أعدادا قياسية عبر السواحل التونسية هذا العام.

- إيطاليا تحث صندوق النقد على مساعدة تونس وسط مخاوف من زعزعة استقرارها

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن تاياني قوله اليوم: «بوسع الاتحاد الأوروبي الاستثمار بشكل أكبر» في تونس، التي تعد «دولة رئيسية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال إفريقيا»، ولكن الوضع هناك «معقد للأسف».

وتقترح إيطاليا صرف شريحة أولى من قرض صندوق النقد لتونس بقيمة 300 مليون دولار، وربط الباقي بمدى تقدم مسار الإصلاحات.

وقال تاياني «نحن نصر على موقفنا يجب البدء في صرف التمويل، والدفع من أجل إجراء إصلاحات سليمة وانتظار الإصلاحات ومن ثم الاستمرار في التمويل».

وأعلنت إيطاليا أنها ستخصص ما قيمته 100 مليون يورو لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس وموازنة الدولة.

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