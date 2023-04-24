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أسعار النفط تنخفض جراء المخاوف بشأن رفع الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 08:37 صباحا
أسعار النفط تنخفض جراء المخاوف بشأن رفع الفائدة
غروب الشمس خلف رافعة ضخ النفط في تكساس الأميركية، 4 نوفمبر 2019، (رويترز)
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تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين بسبب المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية للدول صاحبة أكبر اقتصاديات في العالم.

وانخفض خام «برنت» 75 سنتا أو 0.92% إلى 80.91 دولار للبرميل، بينما سجل خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 77.13 دولار للبرميل منخفضا 74 سنتا أو 0.95%، حسب وكالة «رويترز».

وهبط كلا العقدين بأكثر من 5% الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي لهما منذ خمسة أسابيع، حيث تراجع الطلب ضمنيا على البنزين في الولايات المتحدة عن العام الماضي، ما أثار مخاوف من حدوث ركود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتأثرت سوق الطاقة بتوقعات أن ترفع البنوك المركزية من الولايات المتحدة إلى بريطانيا وأوروبا أسعار الفائدة عندما تجتمع في الأسبوع الأول من مايو، في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع.

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