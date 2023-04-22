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«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 07:30 مساء
«غوغل» توقف موقتاً أعمال بناء موقع ضخم في سيليكون فالي
شعار مجموعة «غوغل» الأميركية. (أ ف ب)
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أوقفت شركة «غوغل» موقتاً عملية بناء موقع ضخم في سان خوسيه في سيليكون فالي في إطار خطتها للحد من النفقات، على ما أفادت شبكة «سي إن بي سي».

وأعلنت مجموعة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل»، في وقت مبكر من هذا العام أنها ستلغي حوالى 12 ألف وظيفة على مستوى العالم، مبررة ذلك بواقع اقتصادي مليء بالتحديات. وسجّلت «ألفابت» إيرادات وأرباحاً أقل مما كان متوقعاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، فيما تؤدي الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى تراجع أعمالها الإعلانية، وفق وكالة «فرانس برس».

وجرى إخلاء موقع في سان خوسيه من أجل إنشاء مشروع «داونتاون ويست» على أن يبدأ البناء بحلول نهاية هذا العام، وفقاً لتقرير «سي إن بي سي»، نقل عن أشخاص لم يكشف أسماءهم أن المشروع توقف موقتاً، من دون تبليغ المقاولين بشأن موعد استئنافه. ويتضمن الموقع الذي تبلغ مساحته 80 فداناً (32 هكتاراً) مكاتب ووحدات سكنية وحدائق عامة.

ويأتي التخفيض في ميزانية «ألفابت» عقب موجة توظيف كبيرة خلال ذروة جائحة «كوفيد-19» من قبل شركات الإنترنت التي سعت وقتها لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها خلال عمليات الإغلاق.

من جهة ثانية، وجد محرك بحث «غوغل» نفسه تحت الضغط مع ظهور برنامج شركة «مايكروسوفت» تشات جي بي تي التوليدي الذي يتفاعل مع البشر ويستطيع إنتاج كل أنواع النصوص عند الطلب.

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