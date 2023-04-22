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مُنافِسة لـ«أوبر» في أميركا الشمالية.. «ليفت» تعتزم خفض عدد موظفيها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 02:37 مساء
مُنافِسة لـ«أوبر» في أميركا الشمالية.. «ليفت» تعتزم خفض عدد موظفيها
سائقون في خدمات الأجرة يرفعون شعاري «أوبر» و«ليفت»، خلال تظاهرة في لوس أنجليس، 6 أغسطس 2020. (أ ف ب)
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بعثت شركة «ليفت» الأميركية لنقل الركاب، برسالة إلى موظفيها أعلمتهم فيها بعزمها تقليص عدد العاملين فيها، في خطوة ترمي إلى خفض تكاليفها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ليفت»، ديفيد ريشر، في بريد إلكتروني نُشر على موقع الشركة، «سنعمل على تقليص حجم فريق العمل بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، بهدف التركيز على تلبية حاجات الركاب والسائقين بصورة أفضل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنّ ليفت ستخطر الموظفين الأسبوع المقبل، بما إذا كانت ستستمر في توظيفهم في الشركة التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقراً، والتي ستبقي كل مكاتبها مغلقة في ذلك اليوم.

اعتماد أسعار تنافسية
وتخطط «ليفت» لاستخدام الأموال التي توفرها للاستمرار في اعتماد أسعار تنافسية وتحسين أوقات وصول سائقيها إلى العملاء وزيادة أرباح السائقين، على حد قول الرئيس التنفيذي.

- منصّة «أوبر» تجد نفسها غارقة في ماضيها بـ«خرق القانون»

وتُعتبر «ليفت» منافس شركة «أوبر» في أميركا الشمالية، فيما تتعافى الشركتان من انخفاض عدد الركاب الذي شهدتاه خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وسبق لـ«ليفت»، أن سرّحت عدداً من موظفيها أواخر العام الماضي.

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