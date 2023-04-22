«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

القاهرة - بوابة الوسط

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي)، الجمعة، تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (ايه ايه/ايه-1).

وقالت الوكالة، في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية».

«الوضع المالي للمملكة المتحدة لا يزال يواجه ضغوطا»

لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن الوضع المالي للمملكة المتحدة، الذي لا يزال يواجه ضغوطا مع ارتفاع الدين العام الصافي في إطار أسعار فائدة أعلى وضغوط إنفاق المحتملة في ضوء الانتخابات المقبلة (المقررة في يناير 2025 على أبعد تقدير)».

- ارتفاع أسعار المواد الغذائية يبقي التضخم في بريطانيا أعلى من 10%

وتحذر «إس آند بي»، من أنها قد تخفض درجة المملكة المتحدة، إذا كان أداء ميزانيتها أضعف من المتوقع «ما يقلل من هامش المناورة للحكومة للرد على الصدمات الاقتصادية المستقبلية».

وقالت إنه على العكس من ذلك، يمكن رفع التصنيف إذا تبين أن أداء المالية العامة أفضل من المتوقع «يجعل الدين العام الصافي على مسار تراجعي ثابت».