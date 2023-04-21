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كندا تتعهد تقديم 9.8 مليار دولار لـ«فولكسفاغن» لبناء أول مصنع لها خارج أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 08:38 مساء
كندا تتعهد تقديم 9.8 مليار دولار لـ«فولكسفاغن» لبناء أول مصنع لها خارج أوروبا
شعار «فولكسفاغن» في هامبورغ، 15 مارس 2023. (أ ف ب)
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ستقدّم الحكومة الكندية ما يصل إلى 13.2 مليار دولار كندي (9.8 مليارات دولار) على مدى عشر سنوات لشركة صناعة السيارات الألمانية «فولكسفاغن» لبناء أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية خارج أوروبا، في كندا.

وقالت الحكومة الكندية: «سيعتمد الاستثمار على عدد البطاريات المصنعة وسيتراوح بين ثمانية مليارات و13.2 مليار دولار». وأوضح رئيس الوزراء جاستن ترودو إن هذا المصنع سيوفر «ثلاثة آلاف وظيفة مباشرة وما يصل إلى 30 ألف وظيفة غير مباشرة»، مشيراً إلى «إنجاز تاريخي»، وفق وكالة «فرانس برس».

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بطاريات لمليون سيارة كهربائية سنوياً
وأعلنت «فولكسفاغن» في منتصف مارس اعتزامها بناء هذا المصنع في سان توماس في أونتاريو، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء العام المقبل. وسيغطي هذا المصنع مساحة تزيد عن 378 ملعب كرة قدم. ومن المقرر افتتاحه العام 2027 وسينتج بطاريات لما يصل إلى «مليون سيارة كهربائية سنوياً»، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وأضاف ترودو خلال مؤتمر صحفي: «في كل أنحاء البلاد، سيكون مصنع سانت توماس بمثابة دعامة وطنية في سلسلة توريد السيارات الكهربائية». وتستثمر فولكسفاغن سبعة مليارات دولار في هذا المصنع وهو أكبر استثمار في تاريخ كندا في قطاع السيارات الكهربائية، حسب ترودو.

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