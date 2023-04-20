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وزيرة الخزانة الأميركية: واشنطن تريد علاقات اقتصادية بناءة وعادلة مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 09:48 مساء
وزيرة الخزانة الأميركية: واشنطن تريد علاقات اقتصادية بناءة وعادلة مع الصين
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تريد علاقة اقتصادية بنّاءة وعادلة مع الصين، مع تمسّكها في الوقت نفسه بالدفاع عن أمنها القومي.

وحذرت يلين من النزاع والمواجهة في كلمة ألقتها في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن، فيما لا يزال التوتر مرتفعًا بين أكبر اقتصادين في العالم، حسب وكالة «فرانس برس».

واشنطن: ندافع عن أمننا القومي 
واتهم وزير الخارجية الصيني الجديد تشين غانغ واشنطن بتأجيج التوتر بين القوتين محذرًا من نزاع ومواجهة، غير أنّ يلين أكّدت أن الولايات المتحدة متمسّكة بقناعتها المتمثلة بالدفاع عن قيمها وعن أمنها القومي.

وقالت: «في هذا السياق، نسعى إلى علاقة اقتصادية بنّاءة وعادلة مع الصين».

كما أكدت على ضرورة أن يتمكن البلدان من مناقشة القضايا الصعبة بصراحة والعمل سويًا كلما أمكن.

وإذ شددت الوزيرة الأميركية على أن المنافسة الاقتصادية الصحية يجب أن تكون عادلة لضمان استدامتها، قالت يلين إن واشنطن ستواصل الشراكة مع حلفائها ردًا على ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة.

وأضافت أن الصين وسّعت نطاق دعمها للمؤسسات المملوكة من الدولة والشركات الوطنية الخاصة من أجل ضمان الهيمنة على المنافسين الأجانب.

ورغم أن بعض إجراءات الأمن القومي الأميركي قد تكون لها انعكاسات اقتصادية، أكّدت يلين أنّ تلك الخطوات تدفعها فقط مخاوفنا على الأمن والقيم.

برنامج لتقييد بعض الاستثمارات الخارجية
وتدرس الإدارة الأميركية برنامجًا لتقييد بعض الاستثمارات الخارجية التي تقوم على تكنولوجيا حسّاسة محدّدة لها آثار مهمّة على الأمن القومي.

ورفضت يلين فكرة أنّ إجراءات الأمن القومي الأميركية تهدف إلى خنق التحديث الاقتصادي والتكنولوجي الذي تقوم به الصين.

وقالت إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى «فصل» اقتصادها عن الصين.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ انتقد في وقت سابق الولايات المتحدة، معتبرًا أنها تقود مساعي لاحتواء بلاده وقمعها.

وتلقّت طموحات الصين التكنولوجية ضربة جرّاء قيود فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، فيما شددت السلطات الصينية على ضرورة الابتعاد عن الاستيراد في قطاعات تعتبر رئيسية للأمن القومي، مثل أشباه الموصلات.

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