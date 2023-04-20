  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 09:18 صباحا
أسعار النفط مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي
حقل فاكا مويرتا للنفط والغاز الصخري في الأرجنتين، 21 يناير 2019، (رويترز)
alwasat radio

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

خسرت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 0.94% لتتداول عند 82.34 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 95 سنتا أو 1.20% إلى 78.21 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.40% خلال هذا الأسبوع مقابل سلة العملات الدولية الأخرى، وارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وعلى صعيد الإمدادات، من المرجح أن يرتفع تحميل النفط من الموانئ الغربية الروسية في أبريل إلى أعلى مستوى منذ 2019، فوق 2.4 مليون برميل يوميا، رغم تعهد موسكو بخفض الإنتاج، حسب مصادر تجارية وشحن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 18): مقلب الحلاق

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 18): مقلب الحلاق
اندلاع النيران في مطار الخرطوم وقاعدة مروي الجوية بالسودان (شاهد)

اندلاع النيران في مطار الخرطوم وقاعدة مروي الجوية بالسودان (شاهد)
المدرب لويس إنريكي.. يترنح بين ثلاثة أندية

المدرب لويس إنريكي.. يترنح بين ثلاثة أندية
صورة «سودومنيجيا» تثير جدلا.. والفنان يرفض الجائزة المرموقة

صورة «سودومنيجيا» تثير جدلا.. والفنان يرفض الجائزة المرموقة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (7): الكريب في باريس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (7): الكريب في باريس
«ما وراء التاريخ»: من طلميثة الى توكره

«ما وراء التاريخ»: من طلميثة الى توكره
الكاسا وسحوركم علينا (14): الفنانة إنتصار عطية

الكاسا وسحوركم علينا (14): الفنانة إنتصار عطية
«أفضل شيف» | الحلقة (14)

«أفضل شيف» | الحلقة (14)
«أطفال أبطال» (6)‎: متلازمة الفرح

«أطفال أبطال» (6)‎: متلازمة الفرح
كاريكاتير خيري - زكاة الفطر

كاريكاتير خيري - زكاة الفطر
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023

الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية

شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية
الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا

الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا
الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب

الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب
واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات

واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات
السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ 2011

السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
زيادة مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال مارس
زيادة مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال مارس
بلغاريا تحظر واردات الحبوب الأوكرانية والمجر توسع القيود
بلغاريا تحظر واردات الحبوب الأوكرانية والمجر توسع القيود
ارتفاع أسعار المواد الغذائية يبقي التضخم في بريطانيا أعلى من 10%
ارتفاع أسعار المواد الغذائية يبقي التضخم في بريطانيا أعلى من 10%
بايدن: الخطة الجمهورية بشأن الدين تضر «بملايين الأميركيين»
بايدن: الخطة الجمهورية بشأن الدين تضر «بملايين الأميركيين»
«يوروكونترول»: إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين يطال عشرة ملايين مسافر
«يوروكونترول»: إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين يطال عشرة ملايين...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية...
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من......
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار ......
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل ......
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت القيود على صادراتها
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت ......
المزيد
أسعار النفط مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي
أسعار النفط مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي...
إضراب جديد مرتقب في مطار هيثرو بلندن خلال مايو
إضراب جديد مرتقب في مطار هيثرو بلندن خلال مايو...
البرلمان الأوروبي يقر قانونا يحظر بيع منتجات تتسبب في إزالة الغابات
البرلمان الأوروبي يقر قانونا يحظر بيع منتجات تتسبب في إزالة ......
«يوروكونترول»: إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين يطال عشرة ملايين مسافر
«يوروكونترول»: إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين يطال عشرة ......
بايدن: الخطة الجمهورية بشأن الدين تضر «بملايين الأميركيين»
بايدن: الخطة الجمهورية بشأن الدين تضر «بملايين الأميركيين»...
المزيد