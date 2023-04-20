أسعار النفط مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

خسرت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 0.94% لتتداول عند 82.34 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 95 سنتا أو 1.20% إلى 78.21 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.40% خلال هذا الأسبوع مقابل سلة العملات الدولية الأخرى، وارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وعلى صعيد الإمدادات، من المرجح أن يرتفع تحميل النفط من الموانئ الغربية الروسية في أبريل إلى أعلى مستوى منذ 2019، فوق 2.4 مليون برميل يوميا، رغم تعهد موسكو بخفض الإنتاج، حسب مصادر تجارية وشحن.