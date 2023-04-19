البرلمان الأوروبي يقر قانونا يحظر بيع منتجات تتسبب في إزالة الغابات

القاهرة - بوابة الوسط

أقر البرلمان الأوروبي بغالبية كبرى الأربعاء قانوناً يحظر بيع منتجات مثل الشوكولا والبن والخشب والكاوتشوك في الاتحاد الأوروبي إن كان انتاجها يتسبب بإزالة الغابات.

ويهدف هذا القانون إلى مكافحة التغير المناخي والحفاظ على التنوع الحيوي. وسيحظر الاتحاد الأوروبي استيراد منتجات المواشي والكاكاو والبن وزيت البلح والصويا والخشب والكاوتشوك وفحم الخشب والورق المطبوع إذا كانت هذه المنتجات آتية من مناطق أزيلت الغابات فيها بعد ديسمبر 2020، بحسب «فرانس برس».

ويتسبب الاتحاد الأوروبي بـ16% من إزالة الغابات في العالم بسبب وارداته، ومعظمها من الصويا وزيت البلح، بحسب أرقام 2017، وهو بالتالي ثاني مدمر للغابات الاستوائية بعد الصين، بحسب الصندوق العالمي للطبيعة.

أول قانون في العالم سيضع حداً لإزالة الغابات

وأعلن النائب الأوروبي باسكال كانفين (ليبراليون) خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي مساء الإثنين «إنه أول قانون في العالم سيضع حداً لإزالة الغابات عن طريق الاستيراد». وأضاف أن «كل استطلاعات الرأي تُظهر أن الأوروبيين لا يريدون المساهمة في إزالة الغابات، لكنه لم يكن بإمكانهم أن يعرفوا وهم يتناولون فنجان قهوة في الصباح أو فنجان شوكولاتة، أنّهم متواطئون في إزالة الغابات عن طريق الاستيراد».

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واعتبرت منظمة «غرينبيس» غير الحكومية أن النص «ليس سوى خطوة أولى»، مشيرة إلى «ثغرات» فيه مثل استثنائه أنظمة بيئية كالسافانا وعدم استهدافه المصارف الأوروبية التي تمول مشاريع مدمرة للغابات.

«خطوة هائلة إلى الأمام بالنسبة لغابات العالم»

ورأت النائبة الأوروبية ماري توسان (الخضر) في البرلمان الأوروبي الإثنين إنها «خطوة هائلة إلى الأمام بالنسبة لغابات العالم والبيئة والتنوع الحيوي، إنما كذلك من أجل حقوق الإنسان وفرض تنظيمات على اقتصاد خرج عن السيطرة».

لكنها اعتبرت أنه «من الضروري توسيع نطاق النص ليكون له تأثير على الأنظمة البيئية الهشة مثل المانغروف، وليشمل منتجات أخرى مثل الذرة أو يدمج أطرافاً تمول العديد من المشاريع التي تؤدي إلى إزالة الغابات».

واعترف المقرر كريستوف هانسن (يمين) خلال المناقشات بأن النص «ليس كاملاً»، مشيراً إلى أنه سيخضع لثلاث مراجعات مقررة بعد عام وعامين وخمسة أعوام.