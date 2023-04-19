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زيادة مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال مارس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 01:11 مساء
زيادة مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال مارس
موقف معرض لبيع السيارات في مدينة دورتموند الألمانية، 18 أبريل 2023. (أ ف ب)
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سجلت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا زيادة مطردة في مارس فاقت المليون سيارة، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2021، وفق أرقام نشرتها جمعية الصانعين، الأربعاء.

ووصلت المبيعات في التكتل القاري خلال الشهر الماضي إلى مليون و87 ألفا و939 سيارة، بزيادة سنوية قدرها 28.8%. وشهدت أسواق كل دول الاتحاد زيادة في المبيعات، تتقدمها إسبانيا (66.1%) وإيطاليا (40.7%)، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعود هذه الزيادة الى التحسن الملحوظ الذي طرأ على توافر المكونات الإلكترونية التي أدى نقصها العام الماضي إلى شبه شلل في أسواق البيع خلال مارس 2022. وتأتي زيادة المبيعات رغم أن هذه المشكلة لم يجرى حلها بالكامل بعد.

2.7 مليون سيارة مبيعات السيارات خلال الربع الأول
وفي الربع الأول من 2023، ناهزت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي زهاء 2.7 مليون سيارة، بزيادة قدرها 17.9% عن العام الماضي. وسجلت الزيادة الأبرز في إسبانيا وإيطاليا أيضا، مع 44.5 و26.2% على التوالي، تليهما فرنسا مع زيادة قدرها 15.2%.

وشكلت السيارات الكهربائية ما نسبته 13.9% من إجمالي المبيعات في مارس. وخلال العام، سجلت مبيعات السيارات ذات المحركات الكهربائية، زيادة قدرها 58%.

إلا أن السيارات ذات المحركات العاملة على الوقود لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من الأسواق، إذ بلغت مبيعات تلك العاملة على البنزين 37.5%، وتلك العاملة على الديزل 14.5%. وعلى مستوى الصانعين، كانت «فولكسفاغن» الألمانية الأقوى أداء مع زيادة في المبيعات بلغت 35%.

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