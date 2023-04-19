«فولكسفاغن» تستثمر 1.1 مليار دولار بمركز لتطوير السيارات في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية المصنعة للسيارات في معرض شنغهاي الدولي للسيارات أنها ستستثمر 1.1 مليار دولار في مركز جديد لتطوير السيارات الكهربائية في الصين.

وقالت المجموعة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنها «ستستثمر نحو مليار يورو في مركز تطوير وابتكار ومشتريات حديث ومتطور للسيارات الكهربائية الذكية بالكامل في مدينة هيفي في جنوب الصين».

وتشكّل السيارات الكهربائية حاليًا 25% من مبيعات السيارات في الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم. والثلاثاء، جرى الكشف عن عشرات الموديلات الجديدة من علامات تجارية محلية وغربية في معرض شنغهاي الدولي للسيارات وهو الأول منذ نهاية قيود «كوفيد-19» في الصين.

افتتاح المركز الجديد في 2024

وتستحوذ العلامات التجارية المحلية على 81% من سوق السيارات الكهربائية في الصين، حسب محللين لدى شركة «كاونتربوينت» للأبحاث والتحاليل الإستراتيجية. لذلك، تسارع مجموعات ضخمة مثل «فولكسفاغن» للحاق بها.

وقال رئيس «فولكسفاغن» رالف براندستايتر إن تعزيز الوجود في الصين هو خطوة أساسية ضمن سياسة «في الصين ومن أجل الصين». وسيجرى افتتاح المركز الجديد في العام 2024 باسم «100%TechCo» وسيضم أكثر من ألفَي موظف يعملون في المشتريات والبحث والتطوير.

وأوضح البيان أن «الهدف هو تسريع مواءمة سيارات المجموعة مع رغبات العملاء الصينيين وتقليل الوقت اللازم لتسويقها». وأشارت المجموعة في بيانها إلى أنها تتوقع تقصير أوقات التطوير بنسبة 30%. وسيكون كبير مسؤولي التكنولوجيا في الفرع الصيني للمجموعة ماركوس هافكيماير رئيسًا تنفيذيًا للمركز الجديد.