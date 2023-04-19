  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 09:45 صباحا
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا
مضخات في حقل نفطي، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تأثر السوق بتوقعات رفع جديد لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتي قد تبطئ النمو وتقلص استهلاك الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام «برنت» 35 سنتا أو 0.4% إلى 84.42 دولار للبرميل، وخسر خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 33 سنتا، أي نسبة 0.4% أيضًا، ليسجل 80.53 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أمس الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي لديه على الأرجح زيادة أخرى في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

توقعات برفع الفائدة 0.25%
ويتوقع معظم المحللين أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة في مايو، وفق «رويترز».

وفي أوروبا، يتخوف مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أيضًا من التضخم ويقترحون أن أسعار الفائدة يجب أن تستمر في الارتفاع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023

الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية

شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية
الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب

الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب
واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات

واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات
السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ 2011

السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ...
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض ترتيب أندية الدوري الممتاز الليبي قبل استئناف النشاط 24 أبريل

«بوابة الوسط» تستعرض ترتيب أندية الدوري الممتاز الليبي قبل استئناف النشاط 24 ...
باتيلي: الانتخابات قاطرة ليبيا نحو السلام والاستقرار

باتيلي: الانتخابات قاطرة ليبيا نحو السلام والاستقرار
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر والأخضر

لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر ...
الدراما اللبنانية.. جرعة سياسية غير مألوفة في رمضان

الدراما اللبنانية.. جرعة سياسية غير مألوفة في رمضان
أين ذهبَ ذهبُ ليبيا؟

أين ذهبَ ذهبُ ليبيا؟
75 كيلوغراما متوسط هدر الطعام سنويا.. لماذا لم يضع الغلاء حدا للتبذير في ليبيا؟

75 كيلوغراما متوسط هدر الطعام سنويا.. لماذا لم يضع الغلاء حدا للتبذير في ليبيا؟
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس
«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة

«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا
«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا

«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصين تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 4.5% في الربع الأول
الصين تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 4.5% في الربع الأول
تضخم قياسي وتقلبات مناخية.. تساؤلات عن فاعلية النموذج الزراعي في المغرب
تضخم قياسي وتقلبات مناخية.. تساؤلات عن فاعلية النموذج الزراعي في ...
استطلاع: تراجع ثقة المستثمرين الألمان مجددا في أبريل
استطلاع: تراجع ثقة المستثمرين الألمان مجددا في أبريل
الأمم المتحدة: تضاعف عدد الفقراء في أفغانستان إلى 34 مليونا
الأمم المتحدة: تضاعف عدد الفقراء في أفغانستان إلى 34 مليونا
خطة أوروبية لتطوير إنتاج أشباه الموصلات بقيمة 43 مليار يورو
خطة أوروبية لتطوير إنتاج أشباه الموصلات بقيمة 43 مليار يورو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية...
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من......
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار ......
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل ......
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت القيود على صادراتها
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت ......
المزيد
«فولكسفاغن» تستثمر 1.1 مليار دولار بمركز لتطوير السيارات في الصين
«فولكسفاغن» تستثمر 1.1 مليار دولار بمركز لتطوير السيارات في ......
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا...
الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة لإصلاح قواعد إنقاذ المصارف المتعثرة
الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة لإصلاح قواعد إنقاذ المصارف ......
خطة أوروبية لتطوير إنتاج أشباه الموصلات بقيمة 43 مليار يورو
خطة أوروبية لتطوير إنتاج أشباه الموصلات بقيمة 43 مليار يورو...
الأمم المتحدة: تضاعف عدد الفقراء في أفغانستان إلى 34 مليونا
الأمم المتحدة: تضاعف عدد الفقراء في أفغانستان إلى 34 مليونا...
المزيد