أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تأثر السوق بتوقعات رفع جديد لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتي قد تبطئ النمو وتقلص استهلاك الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام «برنت» 35 سنتا أو 0.4% إلى 84.42 دولار للبرميل، وخسر خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 33 سنتا، أي نسبة 0.4% أيضًا، ليسجل 80.53 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أمس الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي لديه على الأرجح زيادة أخرى في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

توقعات برفع الفائدة 0.25%

ويتوقع معظم المحللين أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة في مايو، وفق «رويترز».

وفي أوروبا، يتخوف مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أيضًا من التضخم ويقترحون أن أسعار الفائدة يجب أن تستمر في الارتفاع.