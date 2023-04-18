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الأمم المتحدة: تضاعف عدد الفقراء في أفغانستان إلى 34 مليونا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 09:05 مساء
الأمم المتحدة: تضاعف عدد الفقراء في أفغانستان إلى 34 مليونا
سوق لبيع الملابس المستعملة في هرات، 20 أكتوبر 2021. (أ ف ب)
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تضاعف عدد الفقراء في أفغانستان خلال ثلاث سنوات ليبلغ في نهاية العام الماضي نحو 34 مليون نسمة (85% من إجمالي السكان)، على ما أعلنت، الثلاثاء، الأمم المتحدة، محذرة من تدهور الوضع الاقتصادي مع الإجراءات التي اتخذتها طالبان بحق النساء.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تراجع الناتج الاقتصادي لأفغانستان بنسبة 20.7%، حسب أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشار إلى أن «هذه الصدمة غير المسبوقة جعلت أفغانستان من بين أفقر الدول في العالم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبلغ عدد الأفغان الذين يعيشون تحت خط الفقر 34 مليونًا في نهاية 2022 مقابل 19 مليونًا في العام 2020، حسب التقرير. وتفتقر أفغانستان إلى بيانات إحصائية حديثة، لكن الأمم المتحدة تقدر عدد سكانها بـ40 مليونًا، مما يعني أن 85% منهم يعيشون في فقر. في العام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 3.6%، على ما قدرت الدراسة.

الأمم المتحدة: المساعدات جنبت أفغانستان الانهيار
وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى أفغانستان، عبدالله الدردري، في بيان، إن التدفق المنتظم للمساعدات الخارجية التي بلغت 3.7 مليار دولار في العام 2022، ساعد على تجنب الانهيار الكامل لأفغانستان، محذرا من انخفاض هذه المساعدات لهذا العام.

وفي العام 2023، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 1.3% إذا واظبت المساعدات الخارجية على وتيرتها. لكن التقرير حذر من أن «آفاق الانتعاش الاقتصادي لا تزال ضعيفة وغير كافية على المدى الطويل، خاصة في حال تعليق المساعدات الخارجية بسبب السياسات التقييدية لطالبان».

لم يجمع نداء الأمم المتحدة للعام 2023 من أجل أفغانستان حتى الآن سوى 5% من هدفه البالغ 4.6 مليار دولار. ونبه الدردري إلى أنه «إذا جرى تخفيض المساعدات الخارجية هذا العام، فإن أفغانستان قد تسقط إلى الهاوية».

إجراءات أفغانية ضد النساء
منذ عودتها إلى السلطة، ضاعفت حركة طالبان الإجراءات الصارمة ضد النساء وحظرتهن من التعليم بعد المرحلة الابتدائية. كما منعت الحكومة، في ديسمبر، النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية قبل أن يشمل الإجراء الأمم المتحدة في أبريل.

وعلقت منظمات عديدة عملياتها في هذا البلد احتجاجا على منع النساء من العمل لديها. ونبّه التقرير إلى أنّ «القرارات التي تقيّد حقوق النساء والفتيات، ومنها منع النساء الأفغانيات من العمل في الأمم المتحدة، تؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية الاقتصادية، وقد تؤثر أيضًا على مستوى المساعدة».

واعتبرت مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كاني ويناراجا، أنه «لن يكون هناك انتعاش دائم دون المشاركة النشطة للمرأة الأفغانية في الاقتصاد والحياة العامة».

وأعلنت قطر، وهي من أكبر الجهات المانحة والتي ضغطت على سلطات طالبان من أجل وضع حد لمنع النساء من العمل، أنها أرسلت، الثلاثاء، أول دفعة من المساعدات الإنسانية جوا إلى أفغانستان منذ 10 أشهر تشمل مواد غذائية وطبية وكتبا.

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