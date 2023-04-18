استطلاع: تراجع ثقة المستثمرين الألمان مجددا في أبريل

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت ثقة المستثمرين الألمان بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في أبريل، وفق ما أظهر استطلاع، الثلاثاء، نتيجة المخاوف حيال القطاع المصرفي والقلق المرتبط بمعدلات التضخم المرتفعة.

وتراجع مؤشر التوقعات الاقتصادية التابع لمعهد «ZEW» بالنسبة لأكبر اقتصاد أوروبي 8.9 نقطة إلى 4.1. وبينما ما زال في المنطقة الإيجابية، إلا أن القراءة كانت أسوأ من المتوقع فيما توقع محللون زيادة ضئيلة، وفق وكالة «فرانس برس»

وسجّل المؤشر أول تراجع له منذ ستة أشهر في مارس التي هزها انهيار ثلاثة بنوك إقليمية أميركية وعملية الاستحواذ على «كريدي سويس» من قبل UBS.

المستثمرون لا يزالون يشعرون بالقلق

وأفاد رئيس «ZEW» أخيم فامباخ بأنه رغم تراجع المخاوف حيال إمكانية حدوث أزمة مالية كبرى، ما زال المستثمرون يشعرون بالقلق من إمكانية توخي المصارف الحذر بشكل أكبر في منح القروض. وقال: «تثقل معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة والسياسة النقدية المقيّدة دوليا كاهل الاقتصاد».

وارتفعت أسعار الطاقة والغذاء العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وخفض موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.

وأدت أزمة العام الماضي إلى تراجع كبير في مؤشر «ZEW» وغيره من المؤشرات الاقتصادية، رغم أن معظمها تعافى لاحقا مع إطلاق برلين إجراءات مساعدة وتراجع المخاوف من تباطؤ حاد.