استقرار أسعار النفط مدعومة ببيانات اقتصادية قوية من الصين

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار النفط قليلا ،اليوم الثلاثاء، بعد أن هبطت 2% في الجلسة السابقة إذ عززت بيانات اقتصادية أقوى من الصين أكبر مستورد للخام في العالم توقعات الطلب.

وارتفع خام «برنت» 34 سنتا إلى 85.10 دولار للبرميل، بينما زاد خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 29 سنتا ليسجل 81.12 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

نمو أسرع للاقتصاد الصيني

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما بمعدل أسرع من المتوقع في الربع الأول، متوسعا بنسبة 4.5% على أساس سنوي مع تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد انتهاء القيود الصارمة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد في ديسمبر.

علاوة على ذلك، يعد شهر مايو ذروة فترة السفر الموسمية في الصين ومن المتوقع أن يسجل الطلب على الوقود زيادة كبيرة جدا على أساس سنوي، كما قفزت إنتاجية المصافي الصينية إلى مستويات قياسية في مارس الماضي، مما يشير إلى طلب قوي على الوقود.