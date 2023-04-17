  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية صينية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 10:11 صباحا
أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية صينية
رافعة لضخ النفط في تكساس الأميركية، 22 نوفمبر 2019، (رويترز)
alwasat radio

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الإثنين مدعومة بخطط «أوبك بلس» لخفض مزيد من الإنتاج، بينما يتطلع المستثمرون إلى البيانات الاقتصادية الصينية بحثا عن مؤشرات على تعافي الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» ستة سنتات إلى 86.37 دولار للبرميل، بينما سجل خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 82.55 دولار للبرميل، مرتفعًا ثلاثة سنتات، حسب وكالة «رويترز».

وحقق كلا العقدين مكاسبهما الأسبوعية الرابعة الأسبوع الماضي - وهي أطول سلسلة متتالية منذ منتصف العام 2022 - بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلبًا قياسيًا في العام 2023 بلغ 101.9 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها مليوني برميل يوميًا عن العام الماضي.

ترقب لمؤشرات أداء الاقتصاد الصيني
وقالت محللة «سي إم سي ماركتس» تينا تينغ، إن المستثمرين سيراقبون صدور بيانات الصين للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي خلال هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن تكون إيجابية بالنسبة لأسعار السلع.

فيما يراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيرفع سعر الإقراض في مايو بمقدار 0.25%، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام سلبية تاريخية لبرشلونة في تعادله أمام خيتافي

أرقام سلبية تاريخية لبرشلونة في تعادله أمام خيتافي
الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسقط مجددا ويوسع الفارق مع ميلان إلى 9 نقاط

الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسقط مجددا ويوسع الفارق مع ميلان إلى 9 نقاط
دوري السلة الأميركي: كينغز يحقق أول فوز له من 17 عاما في «البلاي أوف»

دوري السلة الأميركي: كينغز يحقق أول فوز له من 17 عاما في «البلاي أوف»
ليبيا تنافس المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023

ليبيا تنافس المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023
كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا

كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا
ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام تشيلسي

ريال مدريد يعود لانتصارات «الليغا» قبل الرحلة اللندنية في دوري الأبطال أمام ...
دول مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك على أراضيها بحلول 2040

دول مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك على أراضيها بحلول 2040
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»

فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»
هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»

هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»
«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز
رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه

رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية
«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية

«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي

أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»

مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»
خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح

خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح
«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
دول مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك على أراضيها بحلول 2040
دول مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك على أراضيها بحلول...
السعودية.. نقل 4% إضافية من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة
السعودية.. نقل 4% إضافية من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة
الممرضون البريطانيون قد يضربون حتى عيد الميلاد
الممرضون البريطانيون قد يضربون حتى عيد الميلاد
فنلندا تبدأ بتشغيل مفاعل نووي بعد سنوات من التأخير
فنلندا تبدأ بتشغيل مفاعل نووي بعد سنوات من التأخير
وزيرة الخزانة الأميركية: العقوبات تشكل «خطرا» محدودا على الدولار
وزيرة الخزانة الأميركية: العقوبات تشكل «خطرا» محدودا على الدولار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية...
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من......
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار ......
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل ......
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت القيود على صادراتها
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت ......
المزيد
وزيرة الخزانة الأميركية: العقوبات على روسيا تشكل خطرا على هيمنة الدولار
وزيرة الخزانة الأميركية: العقوبات على روسيا تشكل خطرا على ......
أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية صينية
أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية صينية...
قطر تتوقع استقبال أكثر من خمسة ملايين سائح العام 2023
قطر تتوقع استقبال أكثر من خمسة ملايين سائح العام 2023...
وزيرة الخزانة الأميركية: العقوبات تشكل «خطرا» محدودا على الدولار
وزيرة الخزانة الأميركية: العقوبات تشكل «خطرا» محدودا على ......
فنلندا تبدأ بتشغيل مفاعل نووي بعد سنوات من التأخير
فنلندا تبدأ بتشغيل مفاعل نووي بعد سنوات من التأخير...
المزيد