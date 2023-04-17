أسعار النفط ترتفع مع ترقب بيانات اقتصادية صينية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الإثنين مدعومة بخطط «أوبك بلس» لخفض مزيد من الإنتاج، بينما يتطلع المستثمرون إلى البيانات الاقتصادية الصينية بحثا عن مؤشرات على تعافي الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» ستة سنتات إلى 86.37 دولار للبرميل، بينما سجل خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 82.55 دولار للبرميل، مرتفعًا ثلاثة سنتات، حسب وكالة «رويترز».

وحقق كلا العقدين مكاسبهما الأسبوعية الرابعة الأسبوع الماضي - وهي أطول سلسلة متتالية منذ منتصف العام 2022 - بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلبًا قياسيًا في العام 2023 بلغ 101.9 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها مليوني برميل يوميًا عن العام الماضي.

ترقب لمؤشرات أداء الاقتصاد الصيني

وقالت محللة «سي إم سي ماركتس» تينا تينغ، إن المستثمرين سيراقبون صدور بيانات الصين للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي خلال هذا الأسبوع، والتي من المتوقع أن تكون إيجابية بالنسبة لأسعار السلع.

فيما يراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيرفع سعر الإقراض في مايو بمقدار 0.25%، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى الانخفاض.