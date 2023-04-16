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قطر تتوقع استقبال أكثر من خمسة ملايين سائح العام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 10:16 مساء
قطر تتوقع استقبال أكثر من خمسة ملايين سائح العام 2023
زوار يلتقطون صورا في جناح قطر في معرض السياحة الدولي في برلين. (أ ف ب)
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أعلن رئيس جهاز قطر للسياحة، الأحد، أن بلاده تتوقع استقبال أكثر من خمسة ملايين زائر العام 2023 رغم التباطؤ في القطاع عقب نهائيات كأس العالم لكرة القدم. 

وأقر أكبر الباكر وهو أيضًا الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، بتراجع نشاط الفنادق بعد انتهاء كأس العالم في 19 ديسمبر، وفق «فرانس برس».

لكنه شدد على أن كل الدول التي استضافت كأس العالم شهدت وضعًا مماثلًا بعد البطولة وأن الفنادق لا تزال ممتلئة بنسبة 65-70%.

تسجيل وفود 1.16 مليون زائر في الربع الأول 
وأوضح الباكر في مؤتمر صحفي أنه جرى تسجيل وفود 1.16 مليون زائر في الربع الأول من العام 2023، وصرّح على هامش المؤتمر أنه يتوقع وفود خمسة ملايين زائر على الأقل خلال العام.

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في العام 2019 قبل ظهور فيروس كوفيد، استقبلت قطر حوالي 2.1 مليون سائح. وبالمقارنة، وفد على منافستها الإقليمية دبي أكثر من 14 مليون سائح العام 2022.

ضمن مساعيها لتخفيف الاعتماد على ثرواتها من الغاز الطبيعي، أنفقت قطر مليارات الدولارات على البنية التحتية السياحية واستضافت أحداثًا رياضية كبرى.

استقبال ستة ملايين سائح أجنبي سنويًا
حددت الحكومة هدفًا لاستقبال ستة ملايين سائح أجنبي سنويًا بحلول العام 2030. وقال أكبر الباكر «أعتقد أننا لن نكون بعيدين جدًا عن الهدف» في العام 2023.

وتابع المسؤول القطري «بسبب كأس العالم لكرة القدم، أنشأنا الكثير من البنية التحتية في قطاع الضيافة، وبالطبع فإن مهمتنا الآن هي التأكد من ارتفاع معدلات الإشغال في الفترة المقبلة». 

أعلنت قطر استقبال 1.4 مليون زائر خلال كأس العالم، وتتوقع أن يشكل السياح الأجانب نحو مليون من بين ثلاثة ملايين شخص يتوقع حضورهم معرض البستنة الدولي المقرر في الدوحة من 2 أكتوبر حتى 28 مارس 2024.

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