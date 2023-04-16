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الممرضون البريطانيون قد يضربون حتى عيد الميلاد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 02:32 مساء
الممرضون البريطانيون قد يضربون حتى عيد الميلاد
من إضراب العاملين في النظام الصحي البريطاني في لندن، 6 فبراير 2023. (أ ف ب)
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أعلنت رئيسة أكبر نقابة للممرضين في بريطانيا، اليوم الأحد، أن الممرضين والممرضات على استعداد للإضراب حتى عيد الميلاد، مع ترقب تشديد للحركة يلوح في نهاية الشهر الجاري.

ورفض العاملون في هذا القطاع الذين يقومون منذ ديسمبر بحركة إضراب غير مسبوقة منذ إنشاء نقابتهم «المعهد الملكي للتمريض» (رويال كوليدج أوف نيرسينغ - آر سي إن)، أول من أمس الجمعة، زيادة في الأجور اقترحتها الحكومة تتمثل في رفع الأجور بنسبة 5% ودفعة واحدة استثنائية لا تقل عن 1250 جنيها (1425 يورو).

إضراب جديد للممرضين مدته 48 ساعة
من جهة أخرى، أعلنت النقابة عن إضراب جديد مدته 48 ساعة سيبدأ في 30 أبريل، ويشمل للمرة الأولى خدمات الطوارئ أو وحدات العناية المركزة أو السرطان. وإذا لم يجر التوصل إلى اتفاق بحلول مطلع مايو موعد انتهاء التفويض لحركة الإضراب الحالية لمطالب تتعلق بالأجور في المملكة المتحدة، حيث تجاوز التضخم 10%، ينبغي تنظيم تصويت جديد.

وقالت بات كالن، الأمينة العامة للنقابة لشبكة «بي بي سي»، اليوم الأحد «إذا نجح هذا التصويت، فستكون لدينا إضرابات حتى عيد الميلاد». ووصف متحدث حكومي أول من أمس، الجمعة، رفض مقترحات السلطة التنفيذية بأنه «مخيب للآمال». وأضاف أن «التصعيد في الحركة مقلق جدا للمرضى».

وأدت أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة إلى سلسلة من التحركات الاجتماعية منذ أشهر للمطالبة بزيادة الأجور، في الخدمات العامة والقطاع الخاص على حد سواء.

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