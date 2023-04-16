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دول مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك على أراضيها بحلول 2040

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 10:46 صباحا
دول مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك على أراضيها بحلول 2040
أعلام دول مجموعة السبع. (أرشيفية)
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حدد وزراء البيئة والمناخ في مجموعة السبع، هدفا يتمثل بإنهاء أي تلوث بلاستيكي جديد في بلدانهم بحلول 2040، كما ورد في بيان صدر الأحد بعد محادثات في شمال اليابان.

وقال وزراء البيئة والمناخ في الدول الصناعية السبع الكبرى، «نحن ملتزمون القضاء على التلوث البلاستيكي مع طموح خفض أي تلوث بلاستيكي إضافي إلى الصفر بحلول 2040»، بحسب وكالة «فرانس برس».

تعهد جديد بالتخلص من تدريجيا من الوقود الأحفوري
في سياق متصل تعهد وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في مجموعة السبع الأحد، بالتخلص تدريجيا من الوقود الأحفوري، وحثوا الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه، لكنها لم تحدد أي مواعيد نهائية جديدة للتخلي عن مصادر الطاقة المسببة للتلوث مثل الفحم.

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وهذا الهدف الجديد الذي ورد في بيان مشترك صدر بعد اجتماع وزاري لمجموعة الدول السبع، يعقد منذ السبت في سابورو (شمال اليابان)، لا يشمل الوقود الأحفوري المرفق بإجراءات تجميع وتخزين ثاني أكسيد الكربون، بحسب وكالة «فرانس برس».

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