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دون تحديد موعد جديد.. مجموعة السبع تريد «تسريع» تخليها عن الطاقات الأحفورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 10:19 صباحا
دون تحديد موعد جديد.. مجموعة السبع تريد «تسريع» تخليها عن الطاقات الأحفورية
وزراء البيئة والمناخ لدول مجموعة السبع في مدينة سابورو بمقاطعة هيكايدو، 15 إبريل 2023. (الحكومة اليابانية)
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تعهد وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في مجموعة السبع الأحد، بالتخلص تدريجيا من الوقود الأحفوري، وحثوا الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه، لكنها لم تحدد أي مواعيد نهائية جديدة للتخلي عن مصادر الطاقة المسببة للتلوث مثل الفحم.

وهذا الهدف الجديد الذي ورد في بيان مشترك صدر بعد اجتماع وزاري لمجموعة الدول السبع، يعقد منذ السبت في سابورو (شمال اليابان)، لا يشمل الوقود الأحفوري المرفق بإجراءات تجميع وتخزين ثاني أكسيد الكربون، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبعد محادثاتهم التي استمرت يومين، حدد وزراء المناخ والبيئة في الدول المتقدمة الكبرى الجهود لإبقاء الاحترار العالمي تحت الحد البالغ 1,5 درجة مئوية.

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وقد تعهدوا بـ«تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بلا هوادة لتحقيق هدف الصفر في أنظمة الطاقة بحلول 2050 على أبعد تقدير»، داعين «الآخرين إلى الانضمام إلينا في اتخاذ الإجراء نفسه».

«خطوة قوية إلى الأمام»
لكن المجموعة لم تحدد أي مواعيد نهائية جديدة، بعد تعهد مجموعة السبع العام الماضي بإنهاء استخدام الوقود الأحفوري إلى حد كبير، في قطاعات الكهرباء بحلول 2035.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقوي الفرنسية أنييس بانييه روناشير، أن صيغة «التخلص التدريجي» من الوقود الأحفوري، تعد «خطوة قوية إلى الأمام» قبل قمتي مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب28) في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت الوزيرة الفرنسية لوكالة «فرانس برس»، «من الواضح أن أهم تقدم أحرزناه هو اتفاقنا على الابتعاد عن الوقود الأحفوري غير الكربوني».

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