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وزيرة الخزانة الأميركية: الأزمة المصرفية قد تدفع البنوك للتشدد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أبريل 2023, 12:45 صباحا
وزيرة الخزانة الأميركية: الأزمة المصرفية قد تدفع البنوك للتشدد
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين. (أ ف ب)
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اعتبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، السبت، أن الأزمة الأخيرة في القطاع المصرفي قد تدفع البنوك إلى توخي «مزيد الحذر والتشدد» في منح القروض للأسر والشركات.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» تبثّ الأحد ونُشرت مقتطفات منها السبت، إن البنوك الأميركية يمكن أن تصبح «أكثر حذراً» في معاملاتها، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

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وقد يؤدي ذلك إلى تشديد شروط الإقراض التي يمكن أن تؤثر على النشاط الاقتصادي لكنها تساهم أيضًا في كبح التضخم. وسبق أن أشارت جانيت يلين في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إلى أنها «لم تر أي دليل في هذه المرحلة على تشديد شروط الإقراض، رغم أن ذلك احتمال قائم».

ورغم الاضطرابات في القطاع المصرفي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية لشبكة «سي إن إن» إن توقعاتها للاقتصاد الأميركي لم تتغير «أعتقد أن التوقعات لا تزال تحقيق نمو معتدل واستمرار تحسن سوق العمل مع انخفاض التضخم»، وأضافت: «لا أرى شيئا كبيرا أو مهما في هذا الوقت بدرجة كافية لتغيير التوقعات بشكل كبير».

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