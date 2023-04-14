النقابات الفرنسية تطلب من ماكرون عدم إصدار قانون التقاعد

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت النقابات الفرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون، الجمعة، عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى أنّها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من مايو.

وجاء في بيان للنقابات أنه «في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب منه (الرئيس) تنسيقية النقابات رسميًا عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأضافت النقابات أنها قررت «عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية» حتى الأول من مايو، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله «يوم تعبئة استثنائية».

المجلس الدستوري الفرنسي يقر الجزء الأهم من نظام التقاعد

وفي وقت سابق، أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، الذي يواجَه منذ أشهر بتحركات مضادة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.

وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما، وفق الوكالة الفرنسية.