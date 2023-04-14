برنامج الأغذية يحذر من وقف مساعداته للاجئين بتشاد في مايو بسبب نقص التمويل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر مسؤول أممي الجمعة، من أن برنامج الأغذية العالمي قد يوقف مساعداته لمئات آلاف اللاجئين والنازحين في تشاد، اعتباراً من مايو المقبل، إذا لم يتلق أموالاً إضافية بشكل عاجل من الدول المانحة.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد، بيير أونورا، خلال التقييم الدوري للأمم المتحدة في جنيف، «لن يكون لدينا مساعدات مالية اعتبارا من مايو وبعده»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويعاني برنامج الأغذية العالمي من نقص كبير في التمويل لدرجة أنه اضطر في إبريل الماضي، إلى خفض عدد اللاجئين الذين يمكنه مساعدتهم من 455,600 إلى 270,000 فقط.

وتحتاج الوكالة إلى 142,7 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة، إذا أرادت الاستمرار في تنفيذ مهمتها وإيصال الغذاء للاجئين والنازحين وكذلك للتشاديين الذين عانوا من الظروف المناخية القاسية في السنوات الأخيرة.

وجاء في بيان «إذا لم يتم تلقي تمويل إضافي فسيتم وقف المساعدات الغذائية بنسبة 100% في مايو 2023، عن اللاجئين والنازحين داخل البلاد».

فرار من أعمال العنف

وقدر المفوض السامي لشؤون اللاجئين حاجاته لعام 2023 بـ172,5 مليون دولار لتشاد، بحسب الناطقة باسم المفوضية مات سالتمارش.

وقال أونورا إن المفوضية لم تتلق حتى الآن سوى 15% من المبلغ الإجمالي.

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وفر آلاف الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال والمسنين من أعمال العنف في السودان في الأسابيع الأخيرة، للجوء إلى تشاد، مما زاد من تحدي تأمين الإمدادات في هذا البلد.

وفقا للأرقام الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي الجمعة، يوجد في تشاد 583,400 لاجئ مسجلين و381 ألف نازح.

لكن انعدام الأمن الغذائي يمتد إلى أبعد من ذلك، وطال 1,9 مليون شخص في مارس، فيما يعاني 1,36 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.