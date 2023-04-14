رغم العقوبات.. صادرات النفط الروسي عند أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت صادرات النفط الروسي في مارس الماضي، أعلى مستوى لها منذ إبريل 2020، رغم العقوبات المفروضة على موسكو، لكن عائداتها تراجعت عما كانت عليه قبل عام، وفق ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الجمعة.

وقالت الوكالة إنه على الرغم من العقوبات القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، ارتفع إجمالي شحنات النفط في مارس بمقدار 600 ألف برميل يوميًا وبلغ 8,1 مليون برميل يوميًا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت أن عائدات روسيا ارتفعت الشهر الماضي بمقدار مليار دولار إلى 12,7 مليار دولار، لكنها بقيت مع ذلك أقل بنسبة 43% عن العام الماضي.