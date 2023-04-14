أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن نقص المعروض

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط مخاوف من تقلص المعروض، مع تطلع السوق إلى التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق اليوم لتوضيح توقعات الطلب العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 36 سنتا أو 0.42% إلى 86.45 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط (WTI) 43 سنتا أو 0.52% إلى 82.59 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

انخفاض صادرات النفط الروسي

وقال محللون من بنك «إيه إن زد» إن البيانات تظهر انخفاضا في صادرات الخام الروسي بواقع 700 ألف برميل يوميا.

ويركز المستثمرون أيضا على تقرير سوق النفط الشهري الذي سيصدر عن وكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق اليوم، فيما توقع تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» صدر أمس الخميس ضعف النمو الاقتصادي مع تشديد السياسة النقدية حول العالم، وبالتالي ينخفض استهلاك النفط.

ومع ذلك، أظهرت بيانات التجارة الصينية أمس أن واردات البلاد من النفط الخام ارتفعت بنسبة 22.5% على أساس سنوي في مارس، مما زاد التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الصيني.