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تقارير: ماسك يسعى إلى مشروع ذكاء صناعي في «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 03:02 مساء
تقارير: ماسك يسعى إلى مشروع ذكاء صناعي في «تويتر»
هاتف تظهر على شاشته صورة إيلون ماسك فيما يبرز في الخلفية شعار «تويتر»، (أرشيفية: ا ف ب)
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يسعى رئيس «تويتر» إيلون ماسك إلى مشروع للشبكة في مجال الذكاء الصناعي، على ما أفاد مقال نشره موقع «إنسايدر»، بعدما كان الملياردير بين الموقعين الشهر الماضي على نداء لإيقاف موقت للأبحاث حول هذه التكنولوجيا المتطورة.

ونقل «إنسايدر» عن مصادر لم يسمها قولها إن ماسك اشترى في الآونة الأخيرة حوالي عشرة آلاف معالج رسوم، وأن مشروع «تويتر» للذكاء الصناعي يشمل أداة لغويةً. وتستطيع هذه الأدوات التي يستند تعليمها إلى كم كبير من البيانات توليد كل أنواع النصوص والإجابة عن أسئلة المستخدم عبر برامج على غرار «تشات جي بي تي» الذي أطلقته شركة «أوبن آيه آي وبارد» من «غوغل»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشار «إنسايدر» إلى أن ماسك الذي صرف الآلاف من موظفي «تويتر» منذ استحواذه على المنصة في أكتوبر، وظَّف في المقابل متخصصين في الذكاء الصناعي. ومن هؤلاء مثلًا إيغور بابوشكين ومانويل كرويس اللذان عملا لحساب مختبر «ديب مايند» للذكاء الصناعي ضمن مجموعة «ألفابت»، مالكة «غوغل».

ماسك يحاول منافسة الشركة مبتكرة «تشات جي بي تي»
وأفاد موقع «ذي إنفورميشن» المتخصص في نهاية فبراير، بأن رئيس «تيسلا وسبايس إكس وتويتر» يحاول تشكيل فريق لمنافسة «أوبن آيه آي» التي أحدثت ضجة كبيرة بنجاح روبوت المحادثة «تشات جي بي تي» الذي ابتكرته.

وشرعت كل شركات التكنولوجيا العملاقة، من «مايكروسوفت» إلى «سنابتشات»، وكذلك عدد من الشركات الناشئة، في الاستثمار بالذكاء الصناعي التوليدي. لكنّ اعتماد هذه التكنولوجيا وتقدمها الفائق السرعة يثيران في الوقت نفسه مخاوف كثيرة، خصوصًا أن رئيس «أوبن آيه آي» سام ألتمان تحدث عن التوصل في المرحلة المقبلة إلى ما يسمى الذكاء الصناعي العام، وهو عبارة عن برامج «أكثر ذكاءً من البشر» عمومًا.

ووقّع مئات الأكاديميين ورؤساء الشركات والشخصيات بينهم ماسك ورئيس شركة «ستابيليتي آيه آي» المنافسة لـ«أوبن آيه آي» عماد موستاك في نهاية مارس الماضي، عريضة دعوا فيها إلى التوقف لمدة ستة أشهر عن إجراء الأبحاث للتوصل إلى تقنيات ذكاء صناعي أقوى من «تشات جي بي تي 4» الذي أطلقته شركة «أوبن آيه آي».

وأبدى هؤلاء تخوفهم مما تحمله هذه التكنولوجيا من «مخاطر كبيرة على البشرية»، وسألوا: «هل يُراد تطوير أرواح غير بشرية يمكن أن تتفوق علينا في نهاية المطاف من حيث العدد والذكاء وتحل محلنا؟».

وشارك ماسك في تأسيس «أوبن آيه آي» العام 2015، قبل أن يترك الشركة العام 2018. وباتت «مايكروسوفت» منذ 2019 المموّل الرئيسي للشركة الناشئة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرًا.

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