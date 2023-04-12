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أسعار النفط ترتفع مع انتظار بيانات التضخم في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 09:27 صباحا
أسعار النفط ترتفع مع انتظار بيانات التضخم في أميركا
مضخات النفط في حقل بولاية تكساس الأميركية، 22 أغسطس 2018، (رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع انتظار السوق لبيانات حديثة عن معدل التضخم في أميركا التي من المرجح أن تؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وزاد خام «برنت» 19 سنتا، أو 0.2%، إلى 85.80 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 13 سنتا ، أو 0.2% ، إلى 81.66 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وصعدت الأسعار بنحو 2% أمس الثلاثاء وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، مما يجعل النفط المسعر بالدولار أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

معدل التضخم في أميركا
من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك الأميركي أن التضخم الأساسي لشهر مارس ارتفع بنسبة 0.4٪ على أساس شهري و5.6٪ على أساس سنوي، وفقا لاستطلاع أجرته «رويترز» للاقتصاديين.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر أمس إنه يشعر أن البنك قد ينتهي قريبا من رفع أسعار الفائدة، في حين قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إنه يعتقد أن التضخم، الآن بمعدل 5٪ وفقا للمقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

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