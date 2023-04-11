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وزيرة الخزانة الأميركية تتوقع تقدما في ملف إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 09:02 مساء
وزيرة الخزانة الأميركية تتوقع تقدما في ملف إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة
وزير الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في جزيرة غوري قبالة ساحل دكار. (أ ف ب)
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أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، عن الأمل في أن ترى تقدما في ملف إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة، خلال الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك وفقا لخطاب ستلقيه ونُشر مسبقا.

وحسب الخطاب الذي ستلقيه خلال مؤتمر صحفي، ستؤكد يلين أن «هناك مجالا كبيرا لتحسين عملية إعادة هيكلة الديون الدولية»، حسب «فرانس برس».

محادثة متينة حول تحسين الإطار المشترك للبلدان الفقيرة
وستقول «هذا الأسبوع سيجتمع وزراء الدول الدائنة والمدينة حول طاولة مستديرة، للبحث في ملف الديون السيادية في العالم. أتوقع محادثة متينة حول تحسين الإطار المشترك للبلدان الفقيرة وعلى نطاق أوسع عملية إعادة هيكلة الديون».

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وأشارت في كلمتها إلى أن «أكثر من نصف البلدان المنخفضة الدخل لها سقف ديون مرتفع جدا أو على وشك أن تصبح كذلك». وبين الدائنين الرئيسيين الصين المتهمة بعدم الرغبة في إعادة هيكلة هذه الديون. 

عملية إصلاح البنك الدولي 
وقالت وزيرة الخزانة الأسبوع الماضي «لقد رأينا بعض المبادرات من قبل الصين تتعلق بالمشاركة في إعادة هيكلة ديون سريلانكا، وهي بادرة أمل». وأضافت «لدينا مباحثات تقنية شاركت فيها بكين»، مؤكدة أن الدول تواصل «الضغط على الصين لإحراز تقدم».

كما أشارت يلين إلى أن عملية إصلاح البنك الدولي التي أطلقت في أكتوبر الماضي بدفع من دول عدّة، منها الولايات المتحدة، من شأنها أن تسمح بإقراض 50 مليار دولار إضافية على عشر سنوات للدول المحتاجة. وتنعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع في واشنطن.

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