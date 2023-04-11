  • Alwasat News
Atwasat

صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 03:42 مساء
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي خلال 2023
مقر صندوق النقد الدولي. (الإنترنت)
alwasat radio

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2023، لكنه توقع أن تتجنب المناطق الاقتصادية الرئيسية الركود، وفقا لبيانات صادرة عن اجتماعاته الربيعية، الثلاثاء.

وتوقع الصندوق نموًا عالميا بنسبة 2.8% في 2023، بانخفاض طفيف عن تقديراته السابقة في يناير (-0.1 نقطة مئوية)، كما توقع نموا بنسبة 3.0% في 2024 (-0.1 نقطة مئوية أيضًا)، وفق وكالة «فرانس برس».

من ناحية أخرى رفع الصندوق توقعاته بالنسبة إلى الولايات المتحدة خلال العامين، مقدرا أن يشهد اقتصادها نموا بنسبة 1.6% في 2023 (0.2 نقطة) و1.1% في 2024 (+0.1 نقطة).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أفضل شيف» | الحلقة (10)

«أفضل شيف» | الحلقة (10)
الكاسا وسحوركم علينا (10)

الكاسا وسحوركم علينا (10)
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 12): مقلب السوبرماركت

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 12): مقلب السوبرماركت
كاريكاتير خيري - التهور في القيادة قبل الإفطار في رمضان

كاريكاتير خيري - التهور في القيادة قبل الإفطار في رمضان
تأهل «الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة

تأهل «الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» إلى نهائي كأس ليبيا لكرة السلة
غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال

غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال
«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي

«يحكى أنّ»: في حب بنغازي مع دكتورة هنية الكاديكي
«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم

«تحقيقات»: كسكسي ليبيا المظلوم
«ما وراء التاريخ»: جبرة (مدينة المعاصر)

«ما وراء التاريخ»: جبرة (مدينة المعاصر)
«أرزاق تساق 2023» (حـ10): نظافة القلب

«أرزاق تساق 2023» (حـ10): نظافة القلب
«كتب ليبية 2» (حـ7): كتاب «المرأة والريف في ليبيا»

«كتب ليبية 2» (حـ7): كتاب «المرأة والريف في ليبيا»
بلدة بالينا الإيرلندية تتحضّر بحماس لزيارة سليلها الرئيس الأميركي جو بايدن

بلدة بالينا الإيرلندية تتحضّر بحماس لزيارة سليلها الرئيس الأميركي جو بايدن
خلونا نحلموا 4 (حـ11): الشقق المفروشة

خلونا نحلموا 4 (حـ11): الشقق المفروشة
«أكلات ماجدة 2» (حـ11): شربة البطاطا مع بيتزا المعكرونة وكرات الشوكولاتة بالبندق

«أكلات ماجدة 2» (حـ11): شربة البطاطا مع بيتزا المعكرونة وكرات الشوكولاتة بالبندق
«أفضل شيف» | الحلقة التاسعة

«أفضل شيف» | الحلقة التاسعة
«الكاسا وسحوركم علينا» (9)

«الكاسا وسحوركم علينا» (9)
استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع

استبعاد حكم مساعد مباراة ليفربول وأرسنال لحين انتهاء تحقيق ضربه روبرتسون بالكوع
انتهت عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. النصر×الأهلي بنغازي»

انتهت عبر الوسط «WTV».. قمتان في كأس السلة الليبية «الأهلي طرابلس×الاتحاد.. ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
نظريات مؤامرة تستهدف جورج سوروس بعد تهم جنائية إلى ترامب
نظريات مؤامرة تستهدف جورج سوروس بعد تهم جنائية إلى ترامب
المركزي الياباني: لا رفع كبيراً بأسعار الفائدة في الأفق
المركزي الياباني: لا رفع كبيراً بأسعار الفائدة في الأفق
كازاخستان تلاحق شركات نفطية كبيرة قضائيا
كازاخستان تلاحق شركات نفطية كبيرة قضائيا
الأطباء الشباب في بريطانيا يبدءون إضرابا للمطالبة بأجور أفضل
الأطباء الشباب في بريطانيا يبدءون إضرابا للمطالبة بأجور أفضل
كوبا تسمح بودائع مصرفية بالدولار الأميركي
كوبا تسمح بودائع مصرفية بالدولار الأميركي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية...
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من......
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار ......
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام
موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل ......
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت القيود على صادراتها
موسكو تهدّد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا بقيت ......
المزيد
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي خلال 2023
صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي خلال 2023...
%28 انخفاضا متوقعا في إيرادات «تويتر» نهاية 2023
%28 انخفاضا متوقعا في إيرادات «تويتر» نهاية 2023...
تراجع التضخم في الصين خلال مارس
تراجع التضخم في الصين خلال مارس...
كوبا تسمح بودائع مصرفية بالدولار الأميركي
كوبا تسمح بودائع مصرفية بالدولار الأميركي...
الأطباء الشباب في بريطانيا يبدءون إضرابا للمطالبة بأجور أفضل
الأطباء الشباب في بريطانيا يبدءون إضرابا للمطالبة بأجور أفضل...
المزيد