صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2023، لكنه توقع أن تتجنب المناطق الاقتصادية الرئيسية الركود، وفقا لبيانات صادرة عن اجتماعاته الربيعية، الثلاثاء.

وتوقع الصندوق نموًا عالميا بنسبة 2.8% في 2023، بانخفاض طفيف عن تقديراته السابقة في يناير (-0.1 نقطة مئوية)، كما توقع نموا بنسبة 3.0% في 2024 (-0.1 نقطة مئوية أيضًا)، وفق وكالة «فرانس برس».

من ناحية أخرى رفع الصندوق توقعاته بالنسبة إلى الولايات المتحدة خلال العامين، مقدرا أن يشهد اقتصادها نموا بنسبة 1.6% في 2023 (0.2 نقطة) و1.1% في 2024 (+0.1 نقطة).