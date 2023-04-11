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الأطباء الشباب في بريطانيا يبدءون إضرابا للمطالبة بأجور أفضل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 10:23 صباحا
الأطباء الشباب في بريطانيا يبدءون إضرابا للمطالبة بأجور أفضل
لافتات كتب عليها «احموا الحق في الإضراب» خلال اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد النقابات العمالية، 20 أكتوبر 2022، في برايتون بجنوب إنجلترا. (أ ف ب)
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يباشر آلاف الأطباء الشباب في المملكة المتحدة الثلاثاء إضرابا مدته أربعة أيام، للمطالبة بأجور أفضل في خضم أزمة غلاء معيشة، ما يزيد من الضغوط على النظام الصحي في البلاد.

وقال ستيفن بويس المدير الصحي للنظام الصحي العام NHS في إنجلترا، «إنها التعبئة التي ستخلف أكبر تأثير في تاريخ NHS والكثير من الضغوط»، مضيفا «ستكون الأولوية للحالات الطارئة والخطرة لكن مواعيد بعض المرضى ستؤجل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد اتحاد NHS، أن 350 ألف موعد طبي قد يؤجل. وسبق للأطباء الشباب، أن أضربوا مدة ثلاثة أيام الشهر الماضي ما أثر على 175 ألف موعد.

- بريطانيا تشهد أكبر إضراب في تاريخ نظامها الصحي

في المملكة المتحدة يمثل الأطباء المتدربون (جونيور دكتورز) نحو نصف الأطباء في المستشفيات، وهم أطباء شباب تخرجوا للتو وصولا إلى أطباء لديهم خبرة ثماني سنوات.

ويأتي الإضراب الذي يبدأ صباح الثلاثاء، وينتهي السبت صباحا بعد عطلة عيد الفصح مع وجود الكثير من العاملين في عطلة.

«مخاطر على المرضى»
وقال ماثيو تايلر مدير اتحاد NHS لمحطة «سكاي نيوز»، الإثنين، «سيكون لهذا الإضراب تأثير كارثي على قدرة NHS»، على العمل بكامل طاقته.

وأضاف «لا ينفع أن نخفي أنه سيخلف مخاطر على المرضى»، داعيا البريطانيين إلى الحذر «حاولوا أن تتجنبوا التصرفات الخطرة لأن NHS لن يكون قادرا على توفير العناية اللازمة».

وأكدت نقابة BMA التي تمثل الأطباء المتدربين، أن هؤلاء الأطباء خسروا 26% من قيمة اجورهم الفعلية منذ العام 2008.

وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 35%، الأمر الذي وصفه وزير الصجة ستيف باركلي بأنه «غير واقعي».

ويمر نظام NHS بأزمة كبيرة بعدما أضعفته سياسات التقشف، وتداعيات جائحة كوفيد-19. وتكثر الإضرابات منذ مطلع السنة لدى الممرضين والأطباء والمسعفين.

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