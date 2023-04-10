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حاكم البنك المركزي الياباني: لا رفع كبيراً بأسعار الفائدة في الأفق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 04:22 مساء
حاكم البنك المركزي الياباني: لا رفع كبيراً بأسعار الفائدة في الأفق
الحاكم الجديد للمصرف المركزي الياباني كازوو أويدا يلقي بيانًا صحفيًا. (أ ف ب)
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أكد الحاكم الجديد للمصرف المركزي الياباني الإثنين أن لا رفع كبيراً بأسعار الفائدة في الأفق، مشيراً إلى أن السياسة النقدية المتساهلة المطبقة منذ أمد بعيد لا تزال «مناسبة».

وتسلم كازوو أويدا هذا الشهر منصب حاكم المصرف المركزي بدلا من هاروهيكو كورودا الذي شغل هذا المنصب لأطول فترة في تاريخ اليابان تولى خلالها هندسة سياسة نقدية هدفت إلى تعزيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وفق «فرانس برس».

وتبدأ ولاية أويدا «71 عامًا» وسط ضغوط للّحاق بركب نظرائه حول العالم الذين رفعوا أسعار الفائدة لمواجهة التضخّم. لكن أويدا أوضح أنه لن يكون هناك تغيير فوري في السياسة التي يعتمدها البنك المركزي حاليا. وقال الحاكم في مؤتمره الصحفي الأول منذ تسلمه منصبه إن «اليابان حاليا ليست في وضع تحتاج فيه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ».

 إنفاق مبالغ ضخمة على السندات الحكومية
وكورودا الذي أصبح حاكماً في العام 2013 جرب كل الوصفات الممكنة، من سعر فائدة سلبي إلى إنفاق مبالغ ضخمة على السندات الحكومية لتعزيز الاقتصاد الياباني المحتضر.

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لكن الهدف الذي وضعه البنك نصب عينيه والرامي إلى خفض معدل التضخّم إلى 2% لا يزال بعيد المنال وسط ركود في الأجور. وارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 4% في الأشهر الأخيرة، لكنها ارتفعت بنسبة 3.1% فقط في فبراير بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.

ويقول البنك المركزي إن الزيادات الحالية في الأسعار موقتة إلى حدّكبير ونتيجة لعوامل موقتة مثل الحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاعات في أسعار الطاقة.

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