  • Alwasat News
Atwasat

استقرار أسعار النفط في ظل المخاوف بشأن خفض الإمدادات وضعف النمو العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 09:58 صباحا
استقرار أسعار النفط في ظل المخاوف بشأن خفض الإمدادات وضعف النمو العالمي
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)
alwasat radio

ظلت أسعار النفط دون تغيير تقريبا اليوم الإثنين، حيث يقابل احتمال خفض الإمدادات من منتجي «أوبك بلس» اعتبارا من مايو المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» 7 سنتات إلى 85.05 دولار للبرميل، بينما سجل خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 80.67 دولار للبرميل ، منخفضا 3 سنتات، حسب وكالة «رويترز».

وارتفع كلا العقدين للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، ليعودوا إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة في نوفمبر الماضي، بعد أن فاجأت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها المستثمرين بإعلان المزيد من تخفيضات الإنتاج التي ستبدأ في مايو.

- أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف بشأن ركود عالمي

وعقب هذا الإعلان، رفعت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسعار الخام لشهر مايو لعملاء في آسيا والولايات المتحدة، كما أخطرت شركة النفط الحكومية العملاقة «أرامكو» السعودية العديد من العملاء الآسيويين بأنهم سيحصلون على أحجام العقود الكاملة في مايو رغم خفض الإنتاج.

بينما تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب لتقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخصوص معدلات التضخم في البلاد، حيث من الممكن أن يواصل سياساته في رفع الفائدة لكبح التضخم، وهو ما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إفطار جماعي لسكان حي باب درنة بطبرق (صور)

إفطار جماعي لسكان حي باب درنة بطبرق (صور)
كلوب يعتذر لجماهير ليفربول عن الموسم السيئ

كلوب يعتذر لجماهير ليفربول عن الموسم السيئ
كاريكاتير خيري - تسريب معلومات أميركية عن خطط الحرب في أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تسريب معلومات أميركية عن خطط الحرب في أوكرانيا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 11): مقلب إغلاق السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 11): مقلب إغلاق السيارة
الأخضر يضيف نقاطا جديدة على حساب شباب الجبل بثنائية ضمن مؤجلات «دورينا»

الأخضر يضيف نقاطا جديدة على حساب شباب الجبل بثنائية ضمن مؤجلات «دورينا»
تشافي: برشلونة سبب توقف طموحات ريال مدريد في «الليغا» وطموحاتنا لا حدود لها

تشافي: برشلونة سبب توقف طموحات ريال مدريد في «الليغا» وطموحاتنا لا حدود لها
«هنا ليبيا»: جولة رمضان والقارئ حمزة محمد المصراتي يتميز في «عطر الكلام»

«هنا ليبيا»: جولة رمضان والقارئ حمزة محمد المصراتي يتميز في «عطر الكلام»
برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر

برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر
«الميزان 6» حـ(9): النصب والإتجار بالمرض

«الميزان 6» حـ(9): النصب والإتجار بالمرض
«ما وراء التاريخ»: بْرطلّس، إحدى ضواحي مدينة قورينا بآثارها وأسرارها

«ما وراء التاريخ»: بْرطلّس، إحدى ضواحي مدينة قورينا بآثارها وأسرارها
«أرزاق تساق 2023» (حـ9): شجرة مباركة

«أرزاق تساق 2023» (حـ9): شجرة مباركة
خلونا نحلموا 4 (حـ10): المدارس والغش

خلونا نحلموا 4 (حـ10): المدارس والغش
«أكلات ماجدة 2» (حـ10): تاكوس الدجاج وحلى البانوفي

«أكلات ماجدة 2» (حـ10): تاكوس الدجاج وحلى البانوفي
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال

ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»
انقلاب سيارة على الطريق السريع بطرابلس

انقلاب سيارة على الطريق السريع بطرابلس
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية

السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الشلل يضرب اثنين من موانئ كاليفورنيا
الشلل يضرب اثنين من موانئ كاليفورنيا
وزيرة المال السويسرية: الاستحواذ المصرفي أنقذ الاقتصاد من الانهيار
وزيرة المال السويسرية: الاستحواذ المصرفي أنقذ الاقتصاد من ...
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
«نوكيا» تفوز بتعاقد لتوريد معدات «شبكة الوصول اللاسلكي للجيل الخامس» في الأردن
«نوكيا» تفوز بتعاقد لتوريد معدات «شبكة الوصول اللاسلكي للجيل ...
برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر
برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية...
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن ......
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر خط أنابيب سيبيريا
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر......
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من......
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار ......
المزيد
استقرار أسعار النفط في ظل المخاوف بشأن خفض الإمدادات وضعف النمو العالمي
استقرار أسعار النفط في ظل المخاوف بشأن خفض الإمدادات وضعف ......
صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا تبلغ مستوى قياسيًا
صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا تبلغ مستوى قياسيًا...
«تيسلا» تعتزم بناء مصنع جديد للبطاريات في شنغهاي
«تيسلا» تعتزم بناء مصنع جديد للبطاريات في شنغهاي...
برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر
برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر...
«نوكيا» تفوز بتعاقد لتوريد معدات «شبكة الوصول اللاسلكي للجيل الخامس» في الأردن
«نوكيا» تفوز بتعاقد لتوريد معدات «شبكة الوصول اللاسلكي للجيل......
المزيد