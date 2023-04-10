استقرار أسعار النفط في ظل المخاوف بشأن خفض الإمدادات وضعف النمو العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

ظلت أسعار النفط دون تغيير تقريبا اليوم الإثنين، حيث يقابل احتمال خفض الإمدادات من منتجي «أوبك بلس» اعتبارا من مايو المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» 7 سنتات إلى 85.05 دولار للبرميل، بينما سجل خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 80.67 دولار للبرميل ، منخفضا 3 سنتات، حسب وكالة «رويترز».

وارتفع كلا العقدين للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، ليعودوا إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة في نوفمبر الماضي، بعد أن فاجأت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها المستثمرين بإعلان المزيد من تخفيضات الإنتاج التي ستبدأ في مايو.

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وعقب هذا الإعلان، رفعت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسعار الخام لشهر مايو لعملاء في آسيا والولايات المتحدة، كما أخطرت شركة النفط الحكومية العملاقة «أرامكو» السعودية العديد من العملاء الآسيويين بأنهم سيحصلون على أحجام العقود الكاملة في مايو رغم خفض الإنتاج.

بينما تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب لتقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخصوص معدلات التضخم في البلاد، حيث من الممكن أن يواصل سياساته في رفع الفائدة لكبح التضخم، وهو ما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي.