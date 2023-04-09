صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا تبلغ مستوى قياسيًا

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع إجمالي الصادرات السويسرية إلى روسيا بشكل طفيف فقط رغم العقوبات التي فرضتها برن، فيما ارتفعت صادرات الأدوية إلى مستويات قياسية، وفق ما أوضح تقرير نشر الأحد.

فرضت سويسرا عقوبات على روسيا في إطار الحزم العشر المشددة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي منذ بدء غزوها أوكرانيا في فبراير 2022، بحسب «فرانس برس».

وقالت جريدة «نيو زيورخ تسايتونغ أم تسونتاغ» بعد تحليل الأرقام الصادرة عن المكتب الفدرالي للجمارك وأمن الحدود، إنه رغم توقف التجارة السويسرية مع روسيا في العديد من القطاعات الرئيسية، لا سيما الآلات والساعات؛ فإن صادرات الأدوية سجلت ارتفاعًا قياسيًا. وتعتبر الأدوية سلعًا إنسانية وهي معفاة من العقوبات.

صادرات سويسرا إلى روسيا (3.2 مليارات دولار)

صدّرت سويسرا إلى روسيا بضائع بقيمة 2.9 مليار فرنك سويسري (3.2 مليارات دولار) بين مارس 2022 وفبراير 2023.

وتابعت الجريدة «بالنظر إلى القائمة الطويلة للبضائع التي لم يعد من الممكن شحنها إلى الدولة التي تخوض حربًا، يبدو التأثير ضئيلًا للغاية». وارتفعت صادرات الأدوية بنحو 40%، من حوالى 1.4 مليار فرنك سويسري إلى حوالي ملياري فرنك منذ الغزو - وتشكل الآن نحو ثلث إجمالي الصادرات السويسرية إلى روسيا.

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سويسرا هي مقر العديد من شركات الأدوية الكبيرة ومن بينها نوفارتيس وروش. ونقلت الجريدة عن شركة نوفارتيس قولها «كانت المبيعات في روسيا مدفوعة بعدد من العوامل، من بينها تدفق المرضى الذين أجّلوا تلقي العلاج الطبي بسبب الوباء».

الموقف العسكري لسويسرا هو الحياد

وأضافت الشركة بخصوص الحرب أن «أحد العوامل كان لجوء المرضى والمستشفيات الى تشكيل مخزونات تحسبًا لصعوبات محتملة في الحصول على الأدوية».

رغم احترام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، فإن الموقف العسكري لسويسرا غير الساحلية هو الحياد. لكن القضيّة محل نقاش ساخن منذ عودة الحرب الشاملة إلى أوروبا.

ورغم ضغوط كييف وحلفائها، رفضت سويسرا حتى الآن السماح للدول التي تمتلك أسلحة سويسرية الصنع بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.