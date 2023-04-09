  • Alwasat News
Atwasat

صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا تبلغ مستوى قياسيًا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 08:16 مساء
صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا تبلغ مستوى قياسيًا
شركة نوفارتيس السويسرية للأدوية. (الإنترنت)
alwasat radio

تراجع إجمالي الصادرات السويسرية إلى روسيا بشكل طفيف فقط رغم العقوبات التي فرضتها برن، فيما ارتفعت صادرات الأدوية إلى مستويات قياسية، وفق ما أوضح تقرير نشر الأحد.

فرضت سويسرا عقوبات على روسيا في إطار الحزم العشر المشددة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي منذ بدء غزوها أوكرانيا في فبراير 2022، بحسب «فرانس برس».

وقالت جريدة «نيو زيورخ تسايتونغ أم تسونتاغ» بعد تحليل الأرقام الصادرة عن المكتب الفدرالي للجمارك وأمن الحدود، إنه رغم توقف التجارة السويسرية مع روسيا في العديد من القطاعات الرئيسية، لا سيما الآلات والساعات؛ فإن صادرات الأدوية سجلت ارتفاعًا قياسيًا. وتعتبر الأدوية سلعًا إنسانية وهي معفاة من العقوبات.

صادرات  سويسرا إلى روسيا (3.2 مليارات دولار)
صدّرت سويسرا إلى روسيا بضائع بقيمة 2.9 مليار فرنك سويسري (3.2 مليارات دولار) بين مارس 2022 وفبراير 2023.

وتابعت الجريدة «بالنظر إلى القائمة الطويلة للبضائع التي لم يعد من الممكن شحنها إلى الدولة التي تخوض حربًا، يبدو التأثير ضئيلًا للغاية». وارتفعت صادرات الأدوية بنحو 40%، من حوالى 1.4 مليار فرنك سويسري إلى حوالي ملياري فرنك منذ الغزو - وتشكل الآن نحو ثلث إجمالي الصادرات السويسرية إلى روسيا.

-  إدانة 4 مصرفيين في قضية «محفظة بوتين» بسويسرا
-  الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب بأسعار الأدوية وسط مخاوف من «كوفيد»

سويسرا هي مقر العديد من شركات الأدوية الكبيرة ومن بينها نوفارتيس وروش. ونقلت الجريدة عن شركة نوفارتيس قولها «كانت المبيعات في روسيا مدفوعة بعدد من العوامل، من بينها تدفق المرضى الذين أجّلوا تلقي العلاج الطبي بسبب الوباء».

 الموقف العسكري لسويسرا هو الحياد
وأضافت الشركة بخصوص الحرب أن «أحد العوامل كان لجوء المرضى والمستشفيات الى تشكيل مخزونات تحسبًا لصعوبات محتملة في الحصول على الأدوية».

رغم احترام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، فإن الموقف العسكري لسويسرا غير الساحلية هو الحياد. لكن القضيّة محل نقاش ساخن منذ عودة الحرب الشاملة إلى أوروبا.

ورغم ضغوط كييف وحلفائها، رفضت سويسرا حتى الآن السماح للدول التي تمتلك أسلحة سويسرية الصنع بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تسريب معلومات أميركية عن خطط الحرب في أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تسريب معلومات أميركية عن خطط الحرب في أوكرانيا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 11): مقلب إغلاق السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 11): مقلب إغلاق السيارة
الأخضر يضيف نقاطا جديدة على حساب شباب الجبل بثنائية ضمن مؤجلات «دورينا»

الأخضر يضيف نقاطا جديدة على حساب شباب الجبل بثنائية ضمن مؤجلات «دورينا»
تشافي: برشلونة سبب توقف طموحات ريال مدريد في «الليغا» وطموحاتنا لا حدود لها

تشافي: برشلونة سبب توقف طموحات ريال مدريد في «الليغا» وطموحاتنا لا حدود لها
«هنا ليبيا»: جولة رمضان والقارئ حمزة محمد المصراتي يتميز في «عطر الكلام»

«هنا ليبيا»: جولة رمضان والقارئ حمزة محمد المصراتي يتميز في «عطر الكلام»
برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر

برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر
«الميزان 6» حـ(9): النصب والإتجار بالمرض

«الميزان 6» حـ(9): النصب والإتجار بالمرض
«ما وراء التاريخ»: بْرطلّس، إحدى ضواحي مدينة قورينا بآثارها وأسرارها

«ما وراء التاريخ»: بْرطلّس، إحدى ضواحي مدينة قورينا بآثارها وأسرارها
«أرزاق تساق 2023» (حـ9): شجرة مباركة

«أرزاق تساق 2023» (حـ9): شجرة مباركة
خلونا نحلموا 4 (حـ10): المدارس والغش

خلونا نحلموا 4 (حـ10): المدارس والغش
«أكلات ماجدة 2» (حـ10): تاكوس الدجاج وحلى البانوفي

«أكلات ماجدة 2» (حـ10): تاكوس الدجاج وحلى البانوفي
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال

ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»
انقلاب سيارة على الطريق السريع بطرابلس

انقلاب سيارة على الطريق السريع بطرابلس
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية

السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي
«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب

«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب
«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة

«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الادعاء الفرنسي يضع رئيس مصرف لبناني على قائمة الاشتباه
الادعاء الفرنسي يضع رئيس مصرف لبناني على قائمة الاشتباه
الشلل يضرب اثنين من موانئ كاليفورنيا
الشلل يضرب اثنين من موانئ كاليفورنيا
وزيرة المال السويسرية: الاستحواذ المصرفي أنقذ الاقتصاد من الانهيار
وزيرة المال السويسرية: الاستحواذ المصرفي أنقذ الاقتصاد من ...
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
«نوكيا» تفوز بتعاقد لتوريد معدات «شبكة الوصول اللاسلكي للجيل الخامس» في الأردن
«نوكيا» تفوز بتعاقد لتوريد معدات «شبكة الوصول اللاسلكي للجيل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية...
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن ......
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر خط أنابيب سيبيريا
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر......
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من مايو
السعودية والإمارات تقودان خفضًا منسقًا لإنتاج النفط بدءًا من......
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار ......
المزيد
صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا تبلغ مستوى قياسيًا
صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا تبلغ مستوى قياسيًا...
«تيسلا» تعتزم بناء مصنع جديد للبطاريات في شنغهاي
«تيسلا» تعتزم بناء مصنع جديد للبطاريات في شنغهاي...
برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر
برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر...
«نوكيا» تفوز بتعاقد لتوريد معدات «شبكة الوصول اللاسلكي للجيل الخامس» في الأردن
«نوكيا» تفوز بتعاقد لتوريد معدات «شبكة الوصول اللاسلكي للجيل......
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية...
المزيد