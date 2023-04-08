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الشلل يضرب اثنين من موانئ كاليفورنيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 02:52 مساء
الشلل يضرب اثنين من موانئ كاليفورنيا
لقطة جوية تُظهر حافلات تستعد لمغادرة محطة شحن في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية، 31 مارس 2023. (أرشيفية: أ ف ب)
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شهد اثنان من أهم الموانئ في الولايات المتحدة شللا جراء عدم قدوم عدد كاف من عمال الرصيف إلى العمل، حسب ما أعلن ممثل عن شركات الشحن. 

ونظمت نقابة عمال الرصيف ما قالت إنه «إجراءات منسقة لمنع العمل» في الموقعين، حسب بيان صادر عن رابطة المحيط الهادئ البحرية التي تمثل ناقلي الشحن، وفق وكالة «فرانس برس».

ويأتي هذا في إطار نزاع طويل الأمد بين نقابة عمال الرصيف وناقلي الشحن متعلق بالأجور وأتمتة المعلومات. وحسب البيان، فإن هذا أدى «إلى الإغلاق الفعلي لميناء لوس أنجليس وميناء لونغ بيتش، أكبر بوابة للتجارة البحرية في الولايات المتحدة».

مجمع سان بيدرو
وينقل الميناءان المعروفان باسم مجمع سان بيدرو باي نحو 20 مليون حاوية شحن سنويا بقيمة تزيد على 300 مليار دولار. ويعد المجمع تاسع أكبر ميناء في العالم من ناحية حصته في السوق، حسب أرقام رسمية. ويلعب دورا رئيسيا في حركة سلاسل الإمدادات العالمية.

وحذرت رابطة الشحن أن «هذه الإجراءات تقوض الثقة في موانئ الساحل الغربي» للولايات المتحدة. من جهتها، قالت نقابة عمال الرصيف إن أعضاءها الذين تغيبوا عن العمل كانوا يقومون بإحياء الجمعة العظيمة مع عائلاتهم. وأكدت النقابة أن «عمليات الشحن جارية مع استمرار عمال الرصيف في عملهم».

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