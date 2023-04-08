الادعاء الفرنسي يضع رئيس مصرف لبناني على قائمة الاشتباه

القاهرة - بوابة الوسط

قال ممثلو ادعاء فرنسيون إنهم وضعوا مصرفيا لبنانيا رهن التحقيق الرسمي في أحدث خطوة ضمن تحقيق عبر الحدود، لمعرفة ما إذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد اختلس مبالغ طائلة من الأموال العامة.

وقال ناطق باسم مكتب النيابة العامة المالية في باريس أنس الجمعة إن المصرفي اللبناني مروان خيرالدين، وهو رئيس مجلس إدارة بنك الموارد اللبناني، مشتبه بتورطه في منظمة إجرامية وبغسل الأموال، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف الناطق أن خيرالدين، الذي كان في فرنسا في 24 مارس عندما أخطرته النيابة بالتهم المبدئية، لم يُحتجز لكنه تلقى أمرا بعدم مغادرة البلاد وتمت مصادرة جواز السفر الخاص به.

ولم يرد خيرالدين على اتصالات هاتفية ورسائل نصية. وقال محام، قيل لـ«رويترز» إنه يمثله، إنه لا يمكنه تأكيد أنه المستشار القانوني لخيرالدين. ويخضع سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود، للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، بسبب اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج.



وينفي سلامة الاتهامات، ويقول إنه يُقدم كبش فداء لتحميله المسؤولية عن الأزمة المالية اللبنانية التي اندلعت العام 2019. ووفقا لمصادر مطلعة على التحقيقات الفرنسية واللبنانية، فإنه يُشتبه في أن خيرالدين سمح لسلامة بإتمام تحويلات مالية غير منتظمة من خلال بنك الموارد.

محامي سلامة أحجم عن التعليق

وأحجم بيير أوليفييه سور، محامي سلامة، عن التعليق على اتهامات تواطؤ خيرالدين مع حاكم مصرف لبنان. ولم يرد البنك اللبناني على رسالة لطلب تعقيب. وفي يناير، استجوب ممثلو ادعاء أوروبيون كانوا في زيارة لبيروت خيرالدين، وسألوه عن حسابات في بنك الموارد تضم مبالغ كبيرة من أموال سلامة، وفقا لمصادر مطلعة على الاستجواب.

وتظهر بيانات كشف حساب اطلعت عليها «رويترز» كيف تضخمت حسابات سلامة في بنك الموارد من 15 مليون دولار في العام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول العام 2019. وقال مصدر قضائي لبناني يوم السبت إن ممثلي الادعاء العام اللبناني يشتبهون في أن الحسابات التي أجريت منها عمليات سحب نقدي اعتيادية استُخدمت لإخفاء نشاط غسل أموال. ونفى سلامة من خلال محامين استخدام حساباته في بنك الموارد لغسل الأموال، قائلا إن الفوائد على الودائع تفسر سبب زيادة مدخراته.

شغل خيرالدين منصب وزير دولة في لبنان من العام 2011 إلى العام 2013، وخاض الانتخابات البرلمانية في العام 2022، ضمن قائمة تدعمها جماعة حزب الله المدعومة من إيران، لكنه لم يفز. واستدعى المدعون الفرنسيون سلامة إلى جلسة في باريس في 16 مايو، وفقا لما قاله محاميه، لكنهم لم يعلنوا الاشتباه فيه رسميا.

وقال سور في وقت متأخر يوم الجمعة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان موكله سيتمكن من حضور الجلسة لوجود قيود على سفره في إطار التحقيقات اللبنانية. وأضاف سور لـ«رويترز» إنه من المحتمل الطعن في الجلسة نفسها لأسباب إجرائية.

وذكر المحامي أن ممثلي الادعاء الفرنسيين استدعوا موكله بهدف إعلانه مشتبها به رسميا، لكنهم مع ذلك جاءوا إلى بيروت في مارس واستجوبوه «كمجرد شاهد». وقال سور إنه لو كان المدعون الفرنسيون يشتبهون في ارتكاب سلامة مخالفة لما استمعوا لأقواله كشاهد. وأضاف أن سماعهم له تسبب في «فجوة لا يمكن تجاوزها».