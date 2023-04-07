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سوق الوظائف تتحسّن للشهر الثاني على التوالي في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 07:25 مساء
سوق الوظائف تتحسّن للشهر الثاني على التوالي في أميركا
لافتة في نافذة متجر يبحث عن عمال في مانهاتن بمدينة نيويورك، 02 ديسمبر 2022، (ا ف ب)
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حقّق قطاع التوظيف في الولايات المتّحدة تحسّنا للشهر الثاني على التوالي، وفق ما أظهرت بيانات حكومية، الجمعة.

واستُحدثت 236 ألف وظيفة في مارس الماضي مقارنة بـ311 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وهو عدد قريب من توقعات الخبراء، فيما تراجع معدل البطالة إلى 3.5%، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن تقرير لوزارة العمل.

وتأتي هذه البيانات بعد أيام على تقارير أخرى أظهرت زيادة في التوظيف في القطاع الخاص وقطاع الخدمات، بينما بقي قطاع التصنيع ضعفيا.

ارتفاع متوسط الأجور
وارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.3% ليصل إلى 33.18 دولار، وفق البيانات.

- 235 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص بأميركا خلال ديسمبر

وقالت وزارة العمل «استمر التوظيف في الازدياد في مجالات الترفيه والضيافة والخدمات الحكومية والمهنية والتجارية والرعاية الصحية».

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