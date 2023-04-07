لافروف في تركيا لبحث اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

يبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في تركيا مستقبل اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية، الذي كانت أنقرة أبرز الأطراف الراعية له إلى جانب ملف سورية.

ومن المقرّر أن يلتقي لافروف الذي وصل الى تركيا مساء الخميس، نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، على أن يعقدا مؤتمرا صحفيا لاحقا بحسب ما أعلنت السلطات التركية.

وقال مسؤول لوكالة «فرانس برس»، رافضا الكشف عن اسمه، إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه رئيسا في 14 مايو، سيستقبل لافروف.

وتتحرك روسيا وتركيا بشكل مشترك في عدة ملفات دولية، وتشدد موسكو على ضرورة تنسيق المواقف مع أنقرة، بحسب وزارة الخارجية الروسية.

- إردوغان يعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

وبين النقاط المطروحة على جدول الأعمال «تطبيق الاتفاق حول الحبوب» الأوكرانية، الذي تدخل فيه إردوغان شخصيا، عند توقيعه في يوليو 2022 في إسطنبول.

«الحوار الروسي-التركي مستمر»

وفي 19 مارس، جرى تمديد الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية، عبر ممرّ آمن في البحر الأسود رغم الحرب، لكن موسكو اقترحت تمديدا «لمدة 60 يوما في بادرة حسن نية»، بدلا من الـ120 يوما المتفق عليها أساسا، مصرة على احترام الشق الآخر من الاتفاق المتعلق بتصدير الأسمدة الروسية.

ونظريا، هذه المنتجات الضرورية للزراعة العالمية ليست خاضعة للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، منذ غزوها اوكرانيا في فبراير 2022، لكنها عرقلتها بالواقع.

وأوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب في العالم، فيما سمح الاتفاق الذي توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة في يوليو 2022 بتصدير أكثر من 25 مليون طن من الحبوب.

وتدفع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تقيم علاقات جيدة مع جارتيها في البحر الأسود روسيا وأوكرانيا، لاستئناف محادثات السلام بينهما على أمل البناء على جهودها الدبلوماسية التي بدأتها العام الماضي.

وتمكنت تركيا منذ بدء النزاع، من الحفاظ على علاقات مع أوكرانيا وروسيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية بأنه «رغم تعقيد الوضع الدولي، فإنّ الحوار السياسي الروسي-التركي مستمرّ على مستوى رئيسي البلدين في المقام الأول».

ويتواصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان باستمرار، إما عبر الهاتف أو وجهاً لوجه. وفي العام الماضي، التقى الرئيسان أربع مرات في سوتشي وطهران وسمرقند وأستانا.

تشجيع مصالحة بين تركيا وسورية

من جانب آخر، تعتزم روسيا تشجيع مصالحة بين تركيا وسورية اللتين توترت علاقتهما منذ بدء الحرب السورية في 2011. ودعت إلى عدة لقاءات لكنها بقيت حتى الآن حبرا على ورق.

ويشترط الرئيس السوري بشار الأسد لعقد أي لقاء مع اردوغان، انسحاب القوات التركية المتواجدة في شمال سورية لمنع هجمات يشنها أكراد.

لكن الناطق باسم الرئاسة التركية والمستشار الدبلوماسي لاردوغان، إبراهيم كالين أعلن الأربعاء عن لقاء مقبل في موسكو بين وزيري خارجية ودفاع البلدين، إلى جانب وزراء روسيا وايران.

وأوضح ان هذا اللقاء سيعقد «في الأيام المقبلة» مع رؤساء أجهزة استخبارات البلدان الأربعة، وقد التقى كالين الرئيس بوتين الخميس في موسكو كما أعلن الكرملين.