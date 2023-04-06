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سول تطالب بيونغ يانغ بالتوقف عن استخدام المنطقة الصناعية المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أبريل 2023, 11:57 صباحا
سول تطالب بيونغ يانغ بالتوقف عن استخدام المنطقة الصناعية المشتركة
عمال في مجمع «كايسونغ» الصناعي في 2013. (أ ف ب)
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حذرت كوريا الجنوبية، الخميس، من أنها ستتخذ «الإجراءات الضرورية» إذا استمرت بيونغ يانغ في استخدام مجمع صناعي مشترك في الشمال، كان يُعتبر رمزا للمصالحة، دون إذن.

وقالت سول في إشعار: «يجب على كوريا الشمالية أن تتوقف على الفور. إذا لم تمتثل كوريا الشمالية لطلبنا فسنتخذ الإجراءات اللازمة انطلاقا من اعترافها باستغلال المجمع دون إذن». ولم تكشف التدابير التي يمكن تنفيذها، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي الماضي، كان أكثر من 50 ألف عامل كوري شمالي يعملون في مجمع «كايسونغ» الصناعي لإنتاج، سلع من الساعات إلى الملابس، لحوالي 125 شركة كورية جنوبية قدمت التمويل والمعدات. وفي 2016 وردا على تجربة نووية واختبارات إطلاق صواريخ من جانب كوريا الشمالية، انسحبت سول من المشروع الذي كان قد أطلق في العام 2000 في أعقاب قمة بين الكوريتين، معتبرة أن أرباح «كايسونغ» ساعدت في تمويل الاستفزازات.

سول تطالب بيونغ يانغ بوقف العمل في المجمع الصناعي
لكن وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية قالت، الخميس، إن بيونغ يانغ واصلت استخدام المنشآت، والممتلكات المملوكة لكوريا الجنوبية دون إذن. وأرسل مكتب الاتصال في كوريا الجنوبية، الخميس، إشعارا يطلب فيه وقف الأنشطة في المجمع الصناعي لكن كوريا الشمالية رفضت قبوله، حسب سول.

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وجاء هذا الإعلان بعد يوم على نشر جريدة «رودونغ سينمون» الكورية الشمالية سلسلة من الصور تظهر ما يبدو أنه حافلة كورية جنوبية تسير في بيونغ يانغ. وقالت الوزارة إنه يعتقد أن الحافلة كانت تستخدم لنقل موظفين كوريين شماليين في مجمع «كايسونغ» قبل إغلاقه.

وعند فتح هذه المنطقة، شكلت آخر شكل للتعاون الاقتصادي بين الكوريتين بتأمينها عملات أجنبية ثمينة إلى الشمال الفقير ويد عاملة رخيصة وإعفاءات ضريبية للشركات المعنية.

وكثفت كوريا الشمالية جهود التطوير العسكري والنووي منذ قمة هانوي الفاشلة في 2019 بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب. وفي مارس اختبرت ما وصفته وسائل الإعلام الحكومية بأنه «غواصة مسيرة لهجوم نووي تحت الماء»، وأطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات. ومنذ بداية 2022، تحذر السلطات في سول وواشنطن من احتمال حصول تجربة نووية سابعة لكوريا الشمالية.

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