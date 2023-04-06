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أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف بشأن ركود عالمي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أبريل 2023, 09:47 صباحا
أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف بشأن ركود عالمي
مضخات النفط في حقل بولاية تكساس الأميركية، 22 أغسطس 2018، (رويترز)
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انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما أثارت بيانات اقتصادية أميركية مخاوف بشأن ركود عالمي محتمل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» 41 سنتا أو 0.5% إلى 84.58 دولار للبرميل، وهبط خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 0.6% إلى 80.16 دولار للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

وصعد «برنت» و«غرب تكساس» الوسيط نحو 6% حتى الآن هذا الأسبوع، متجهين نحو ثلاثة أسابيع متتالية من الزيادة بعد أن تعهدت منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، بتخفيضات طوعية في الإنتاج.

تباطؤ قطاع الخدمات في أميركا
وتباطأ قطاع الخدمات في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع خلال مارس الماضي، في حين انخفض مقياس الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، ما أعطى مجلس الاحتياطي الفدرالي دفعة في مكافحة التضخم.

ورفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة أكثر من المتوقع أمس الأربعاء، ومن المرجح أن تكون الهند هي الدولة التالية في خط رفع أسعار الفائدة القياسية.

في غضون ذلك، تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة في فبراير إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عامين، ما يشير إلى تراجع سوق العمل، وأدت سلسلة البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى توتر معنويات السوق، وإثارة المخاوف من الركود ودفع المستثمرين إلى تبني استراتيجيات النفور من المخاطرة.

ارتفاع قيمة الدولار
وصعد مؤشر الدولار الأميركي اليوم الخميس، منتعشا من أدنى مستوى له في شهرين. وقد يضعف الدولار القوي الطلب على النفط حيث يصبح النفط الخام أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

- أسعار النفط تواصل الارتفاع مع استمرار تأثير قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج

ودعما للسوق رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار خامها الرئيسي للمشترين الآسيويين للشهر الثالث على التوالي، بينما أظهرت بيانات حكومية أميركية أن مخزونات الخام هبطت 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، بزيادة 1.5 مليون برميل عن التوقعات.

كما تراجعت مخزونات «البنزين» ونواتج التقطير أكثر من المتوقع، حيث انخفضت بمقدار 4.1 مليون برميل و3.6 مليون برميل على الترتيب.

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