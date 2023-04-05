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توقعات بإفلات ألمانيا من الركود في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 02:26 مساء
توقعات بإفلات ألمانيا من الركود في 2023
شجرة عيد الميلاد أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين، 21 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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توقعت المعاهد الاقتصادية الرئيسية في ألمانيا، الأربعاء، أن تسجل البلاد نموًا نسبته 0.3% في العام 2023 لتفلت بذلك من الركود بفضل تراجع أسعار الطاقة رغم تواصل التضخم القوي.

وقال تيمو فولمرهاوزر من معهد إيفو في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «تراجع الاقتصاد خلال شتاء 2022/2023 كان أقل مما كان متوقعًا». ورأى خبراء معاهد «إيفو، وأي أف دبليو، وأي دبليو إتش، وأر دبليو أي» خلال توقعاتهم الأخيرة في الخريف الماضي أن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع بنسبة 0.4%.

وأدت أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تباطؤ واضح في نشاط أكبر اقتصاد أوروبي. وتراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من 2022 بنسبة 0.4%. إلا أن النشاط الاقتصادي قاوم بشكل أفضل مما كان متوقعًا وقد يشهد نموًا طفيفاً حتى خلال الربع الأول من العام الجاري.

انخقاض أسعار الطاقة
وقال فولمرهاوزر إن «السبب الرئيسي هو أن تراجع القدرة الشرائية كان أقل بسبب انخفاض أسعار الطاقة». وبعدما بلغت أسعار الغاز والكهرباء أعلى مستوى لها في أغسطس بدأت تتراجع بفضل الزيادة في إمدادات الغاز المسال وسقف الأسعار المحدد في ألمانيا.

ويبدو أن الصناعة الألمانية التي كنت تواجه توقعات قاتمة قبل أشهر، تجاوزت مرحلة الخطر مع ارتفاع قوي نسبته 4.8% في الطلبيات المسجلة في فبراير. وتعول الحكومة الألمانية على نمو نسبته 0.2% في العام 2023 فيما كانت تتوقع في الخريف الماضي تراجعًا كبيرًا في إجمالي الناتج المحلي.

مخاطر تحيط بالاقتصاد الألماني
إلا أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يزال خاضعا لمخاطر. وقال المحلل لدى «أي إن جي» كارستن برجيكي: «تبقى معرفة إن كان التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأميركي، وتداعيات الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية، وتأثير تشديد السياسة النقدية، ستعكر هذه الأجواء» خصوصًا وأن تراجع أسعار الطاقة لا يلجم التضخم الذي سيبقى عند مستوى مرتفع جدًا في 2023 ما سيضطر المصرف المركزي الأوروبي إلى مواصلة رفع نسب الفائدة.

ويتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 6.9% في مقابل 6% العام الماضي ولن يتراجع فعلًا إلا في العام 2024 إلى 2.4%، حسب خبراء. ورأى فولمرهاوزر أن «تدابير دعم الأسر وتوقعات زيادة الأجور من شأنها تعزيز الطلب الداخلي ودعم التضخم».

وكثرت الإضرابات في الأشهر الأخيرة في البلاد للمطالبة بزيادة الأجور تماشيًا مع التضخم. وحصل نحو أربعة ملايين عامل ألماني في القطاع الصناعي على زيادة في الأجور نسبتها 8.5% على سنتين.

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