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واشنطن تتعهد بتصدير 50 مليار متر مكعب من الغاز للاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أبريل 2023, 08:45 مساء
واشنطن تتعهد بتصدير 50 مليار متر مكعب من الغاز للاتحاد الأوروبي
محطة للغاز المسار في أوروبا. (الإنترنت)
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أكّدت الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنّهما يريدان الحفاظ على «مستويات عالية» من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى الأوروبيين في 2023، والتي أسهمت مضاعفتها العام الماضي في تقليل اعتماد الدول السبع والعشرين على روسيا في مجال المحروقات. 

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال لقاء مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ واشنطن وبروكسل «عملتا بشكل غير مسبوق على تعزيز أمن أوروبا في مجال الطاقة»، في أعقاب غزو أوكرانيا، حسب «فرانس برس».  

وصدّرت الولايات المتّحدة نحو 56 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي في 2022، مقارنة بـ22 مليارا في 2021، في ارتفاع بنسبة 140%، حسب بلينكن. 

مستوى مخزونات الغاز الأوروبي تصل إلى 56%
وفي بيان مشترك، تعهّد الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة بـ«العمل على الحفاظ على مستويات عالية من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى أوروبا في 2023، بما لا يقلّ عن 50 مليار متر مكعب».  وأضاف البيان «هذه خطوة ضرورية في ضوء وضع الإمدادات الصعب وضرورة ضمان ملء الخزانات استعدادا لشتاء 2023-2024». 

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وأفادت بروكسل، الثلاثاء، بأنّ مستوى مخزونات الغاز الأوروبي تصل حاليًا إلى 56%، بما يتماشى مع توقعها بأن تبلغ نحو 50% في نهاية الشتاء، وهو مستوى يقارب ضعف ما كانت تحويه الخزانات عادة في هذا الوقت من العام.  وتعتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملء خزاناتها بنسبة 90% بحلول نوفمبر. 

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إنّ المحادثات التي جرت الثلاثاء اتّسمت بـ«الشعور بالارتياح» بعدما تبيّن أنّ «جهود (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لعسكرة الطاقة قد فشلت». وأضاف أنّ «الأمور سارت بوتيرة أسرع من المتوقع في مجال تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي» على الغاز الروسي. 

 تنويع مصادر الإمداد
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون: «أعتقد أنّ الوضع ليس مؤقتًا، بل يمثل تغييرًا هيكليًا لمستقبل الطاقة والتوجّه التجاري في أوروبا». 

وفي شأن السعر الذي تدفعه أوروبا لشراء الغاز الأميركي، أشارت المفوضية في نوفمبر إلى أنّ فريق عملها المعنيّ بالطاقة والذي أنشأته مع واشنطن يهدف إلى «ضمان الإمدادات وملء الخزانات في 2023 بأسعار تعكس الأسس الاقتصادية». 

وبالإضافة إلى تنويع مصادر الإمداد، يحاول الأوروبيون خفض طلبهم، حيث انخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 19% بين أغسطس ويناير، مقارنة بمستوياته بين عامي 2017 و2022، متخطيا هدف 15% الذي كانت الدول الأعضاء قد حدّدته.

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