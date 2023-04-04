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محكمة التمييز في دبي تثبت حكمًا بتسليم الدنمارك بريطانيًا متّهمًا باحتيال ضريبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أبريل 2023, 03:44 مساء
محكمة التمييز في دبي تثبت حكمًا بتسليم الدنمارك بريطانيًا متّهمًا باحتيال ضريبي
لقطة عامة لدبي، 20 يونيو 2022. (أ ف ب)
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ثبّتت محكمة التمييز في دبي، الحكم بتسليم الدنمارك بريطانيًا متهمًا باحتيال ضريبي، بقيمة 1,7 مليار يورو، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة الخليجيّة.

وترفض بذلك أعلى سلطة قضائية في الإمارة الخليجية، آخر استئناف قدّمه سنجاي شاه، المستثمر عبر صندوق للتحوّط والذي طلبت الدنمارك تسليمه في يونيو، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسنجاي شاه البالغ 51 عاما، متّهم بتنفيذ مخطط احتيالي بدأه في العام 2012، واستمرّ ثلاث سنوات، كان قائمًا على ادّعاء شركات أجنبية امتلاك أسهم في شركات دنماركية لتطالب باستردادات ضريبية.

استئناف أخير أمام محكمة التمييز
وأعلن النائب العام لإمارة دبي عصام الحميدان، في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء الإثنين، أن «محكمة التمييز في دبي رفضت استئناف سنجاي شاه (...) وثبّتت قرار محكمة الاستئناف القاضي بالموافقة على طلب الدنمارك تسليمه بتهمتَي الاحتيال وغسل الأموال».

ورفضت المحكمة الابتدائية في دبي، طلب تسليمه مرة أولى في 12 سبتمبر، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار بعد طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم. وقدّم شاه استئنافًا أخيرًا أمام محكمة التمييز التي تصدر القرارات النهائية.

ويصر شاه على براءته، ويقول إنه لم ينتهك القانون الدنماركي، وفق وسائل إعلام إماراتية.

وقالت الشرطة، إن توقيفه جرى عبر تعاون وثيق مع السلطات الإماراتية، وبموجب اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين وقّعت في مارس 2022.

ورفض محامي شاه التعليق على قرار محكمة التمييز، عندما حاولت وكالة «فرانس برس» التواصل معه.

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