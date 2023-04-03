أسعار النفط تسجل أعلى ارتفاع يومي منذ عام

القاهرة - بوابة الوسط

قفزت أسعار النفط اليوم الإثنين مسجلة أكبر ارتفاع يومي في نحو عام بعد إعلان مفاجئ من جانب «أوبك بلس» بخفض مزيد الإنتاج الذي أحدث هزة في الأسواق.

وجرى تداول خام «برنت» عند 83.89 دولار للبرميل، بارتفاع 4 دولارات أو 5% بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 86.44 دولار في وقت سابق من الجلسة، وسجل خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 79.39 دولار للبرميل، مرتفعا أيضا بنحو 4 دولارات، أو 5%، حسب وكالة «رويترز».

«أوبك بلس» تعلن مزيدا من تخفيضات الإنتاج

وهزت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها من بينهم روسيا الأسواق بإعلانها مزيد التخفيضات في الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا أمس الأحد.

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وكان من المتوقع أن تحافظ المنظمة، المعروفة باسم «أوبك بلس»، على قرارها السابق بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى ديسمبر في اجتماعها الشهري يوم الاثنين.

وترفع التعهدات الجديدة الحجم الإجمالي للتخفيضات إلى 3.66 مليون برميل يوميا وفقا لحسابات «رويترز»، بما يعادل 3.7% من الطلب العالمي.