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بنك «يو.بي.إس» يتجه لإلغاء 30% من الوظائف بعد استحواذه على «كريدي سويس»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 11:12 صباحا
بنك «يو.بي.إس» يتجه لإلغاء 30% من الوظائف بعد استحواذه على «كريدي سويس»
بنك كريدي سويس. (الإنترنت)
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قالت صحيفة تاجس أنتسايجر السويسرية اليومية، نقلا عن مدير بارز في بنك يو.بي.إس، لم تسمه إن الكيان الناتج عن استحواذ البنك على كريدي سويس، سيخفض قوة العمل بنحو 20 إلى 30%.

ووافق يو.بي.إس على شراء منافسه كريدي سويس مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار)، في صفقة أدارتها الحكومة السويسرية والبنك المركزي والهيئة التنظيمية للسوق لتجنب حدوث انهيار في النظام المالي للبلاد، بحسب وكالة «رويترز».

قلق بشأن حجم المصرف الجديد
لكن الصفقة، التي تهدف أيضا للمساعدة في تأمين الاستقرار المالي العالمي، أثارت قلقا بشأن حجم المصرف الجديد الذي ستبلغ قيمة أصوله 1.6 تريليون دولار بعدد موظفين يفوق 120 ألفا حول العالم.

وذكر تقرير الصحيفة أن البنك ربما يلغي 11 ألف وظيفة في سويسرا.

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وقال التقرير إن الوظائف في وحدة البنك للاستثمار المصرفي في الولايات المتحدة ستتأثر بذلك أيضا، مضيفا أن يو.بي.إس يعتزم إجراء محادثات لإلغاء صفقة كان من شأنها أن تمنح المصرفي مايكل كلاين السيطرة على أغلب الوحدة الاستثمارية لكريدي سويس.

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