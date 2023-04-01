إلغاء رخصة مصرف روسي في الإمارات وضع على لائحة العقوبات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف الإمارات المركزي الجمعة، أنه تقرر إلغاء رخصة فرع «بنك إم تي أس» الروسي في أبوظبي، بعد إدراجه على لائحة عقوبات أميركية جديدة في فبراير.

وقال المصرف في بيان، إلى أنه سيجرى تصفية أعمال البنك الروسي «تحت إشراف المصرف المركزي، خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع»، بحسب وكالة «فرانس برس».

رزمة عقوبات أميركية جديدة

وتابع أن القرار جاء «بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك أم تي أس الجديد، ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف»، موضحا أنه «خلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات ما عدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط».

- واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا مع مرور عام على بدء غزو أوكرانيا

وأعلنت الولايات المتحدة رزمة عقوبات جديدة على روسيا الشهر الماضي، بعد عام تماما على بدء غزوها أوكرانيا، واستهدفت أيضا وسطاء أوروبيين، وخصوصا في سويسرا.

وكان المصرف المركزي الإماراتي منح ترخيصا لبنك «إم تي أس» الروسي لفتح فرع في العاصمة الإماراتية أبو ظبي العام الماضي.

وأدّى موقف الإمارات العربية المتحدة الداعي إلى إنهاء الحرب على أوكرانيا من دون انتقاد روسيا العام الماضي، إلى جذب عدد كبير من الأثرياء الروس الهاربين من العقوبات المفروضة على بلادهم.