  • Alwasat News
Atwasat

إلغاء رخصة مصرف روسي في الإمارات وضع على لائحة العقوبات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 09:54 صباحا
إلغاء رخصة مصرف روسي في الإمارات وضع على لائحة العقوبات الأميركية
مصرف الإمارات المركزي. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مصرف الإمارات المركزي الجمعة، أنه تقرر إلغاء رخصة فرع «بنك إم تي أس» الروسي في أبوظبي، بعد إدراجه على لائحة عقوبات أميركية جديدة في فبراير.

وقال المصرف في بيان، إلى أنه سيجرى تصفية أعمال البنك الروسي «تحت إشراف المصرف المركزي، خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع»، بحسب وكالة «فرانس برس».

رزمة عقوبات أميركية جديدة
وتابع أن القرار جاء «بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك أم تي أس الجديد، ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف»، موضحا أنه «خلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات ما عدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط».

- واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا مع مرور عام على بدء غزو أوكرانيا

وأعلنت الولايات المتحدة رزمة عقوبات جديدة على روسيا الشهر الماضي، بعد عام تماما على بدء غزوها أوكرانيا، واستهدفت أيضا وسطاء أوروبيين، وخصوصا في سويسرا.

وكان المصرف المركزي الإماراتي منح ترخيصا لبنك «إم تي أس» الروسي لفتح فرع في العاصمة الإماراتية أبو ظبي العام الماضي.

وأدّى موقف الإمارات العربية المتحدة الداعي إلى إنهاء الحرب على أوكرانيا من دون انتقاد روسيا العام الماضي، إلى جذب عدد كبير من الأثرياء الروس الهاربين من العقوبات المفروضة على بلادهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً

ترامب.. الرئيس سابقاً والمرشح حالياً والمتّهم جنائياً
250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان

250 ألف مصل بـ«الأقصى» في الجمعة الثانية من رمضان
عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي

عريضة لـ«ماسك» ومئات الخبراء تطالب بوقف موقّت لتطوير برامج الذكاء الصناعي
«الميزان 6»: رفقاء السوء

«الميزان 6»: رفقاء السوء
«ما وراء التاريخ»: البردي

«ما وراء التاريخ»: البردي
الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات

الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات
«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة

«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة
«أرزاق تساق 2023» (حـ5): مهندس الصحة

«أرزاق تساق 2023» (حـ5): مهندس الصحة
خلونا نحلموا 4 (حـ5): استغلال الطاقة

خلونا نحلموا 4 (حـ5): استغلال الطاقة
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): كفتة داوود باشا وكيكة اللوز لشهر رمضان

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): كفتة داوود باشا وكيكة اللوز لشهر رمضان
حظر «تشات جي بي تي» في إيطاليا

حظر «تشات جي بي تي» في إيطاليا
البوسيفي: الصحافة الإلكترونية فرضت نفسها وسنشهد المانشيت الأخير في الورقية

البوسيفي: الصحافة الإلكترونية فرضت نفسها وسنشهد المانشيت الأخير في الورقية
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم

روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا

«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا
جريدة «الوسط»: باتيلي يحاول تفكيك «لغم» شروط الترشح

جريدة «الوسط»: باتيلي يحاول تفكيك «لغم» شروط الترشح
مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدوا عقولهم.. وهذا ثمن ووزن أول نسخة من ابتكاري

مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدوا عقولهم.. وهذا ثمن ووزن أول نسخة من ابتكاري
«العفو الدولية»: «حملة تشهير حكومية» ضد منظمات المجتمع المدني في ليبيا

«العفو الدولية»: «حملة تشهير حكومية» ضد منظمات المجتمع المدني في ليبيا
كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحديد موقع ناقلة نفط دنماركية هاجمها قراصنة في خليج غينيا
تحديد موقع ناقلة نفط دنماركية هاجمها قراصنة في خليج غينيا
اليابان تعتزم الحد من تصدير معدات على ارتباط بأشباه الموصلات
اليابان تعتزم الحد من تصدير معدات على ارتباط بأشباه الموصلات
تراجع أرباح «هواوي» خلال 2022.. وابنة مؤسسها تتولى رئاستها الدورية
تراجع أرباح «هواوي» خلال 2022.. وابنة مؤسسها تتولى رئاستها ...
ارتفاع أسعار النفط مع تراجع التضخم في أميركا
ارتفاع أسعار النفط مع تراجع التضخم في أميركا
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022...
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن ......
مقترحات أوروبية جديدة للسيطرة على ارتفاع فواتير الكهرباء
مقترحات أوروبية جديدة للسيطرة على ارتفاع فواتير الكهرباء...
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر خط أنابيب سيبيريا
«غازبروم» تعلن إرسال إمدادات يومية قياسية من الغاز للصين عبر......
روسيا تؤيد تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط
روسيا تؤيد تمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط...
المزيد
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل لتوثيق الحسابات
ماسك يتوقع «انهيار» الشبكات الاجتماعية حال عدم استيفاء بدل ......
إلغاء رخصة مصرف روسي في الإمارات وضع على لائحة العقوبات الأميركية
إلغاء رخصة مصرف روسي في الإمارات وضع على لائحة العقوبات ......
التضخم يسجل تباطؤاً في أوروبا.. لكنه يبقى مقلقاً
التضخم يسجل تباطؤاً في أوروبا.. لكنه يبقى مقلقاً...
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار دولار
صندوق النقد يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ15.6 مليار ......
ارتفاع أسعار النفط مع تراجع التضخم في أميركا
ارتفاع أسعار النفط مع تراجع التضخم في أميركا...
المزيد